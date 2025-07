Comunicazioni in Italia | Relazione AGCOM 2025 - Trasformazione Digitale e Nuove Sfide Regolatorie

L'AutoritĂ per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato la sua Relazione Annuale 2025, un documento che offre uno sguardo approfondito e dettagliato sull'evoluzione e la regolamentazione dei mercati delle comunicazioni in Italia nel periodo compreso tra il 1° maggio 2024 e il 30 aprile 2025. Come sottolineato dal Presidente Giacomo Lasorella nella prefazione, l'obiettivo de. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Comunicazioni in Italia: Relazione AGCOM 2025 - Trasformazione Digitale e Nuove Sfide Regolatorie

In questa notizia si parla di: comunicazioni - italia - relazione - agcom

WhatsApp lancia in Italia la sua chat ufficiale per comunicazioni e consigli agli utenti - In queste ore, debutta in Italia la chat ufficiale di WhatsApp: novitĂ e consigli utili raccontati direttamente dal team di WhatsApp.

Blackout in tutta la Spagna, stop a trasporti e comunicazioni. Colpiti anche Portogallo e Francia. Terna: Italia indenne - Un mega blackout ha colpito l’intera Spagna oggi poco dopo le 12.30, con effetti anche nel vicino Portogallo, e anche in alcune zone dalla Spagna.

Questa mattina al Senato ho partecipato alla presentazione della Relazione annuale 2025 di AGCOM, alla presenza del Presidente Giacomo Lasorella e di tutti i membri del Consiglio. Un momento di confronto su comunicazione, innovazione e tutela dei citta Vai su X

AGCOM * RELAZIONE 2025: LASORELLA «IL 46,5% DELLA POPOLAZIONE SI INFORMA TRAMITE TV, 6 ANNI FA LA PERCENTUALE ERA 67,4%» (TESTO INTEGRALE / ALLEGATO PDF); Un italiano su due si informa sul web, dalla crisi dei giornali ai ricavi pubblicitari: il report dell'Agcom.; Digital Services Act, Agcom riconosce in Italia la qualifica di “segnalatore attendibile”.

Agcom, gli investimenti in infrastrutture tlc segnano +8,7% con 7 miliardi - Gli investimenti in infrastrutture di rete tlc (trainati da quelli relativi alla rete fissa) hanno mostrato nel 2024 un aumento dell'8,7% rispetto al 2023, raggiungendo 7,05 miliardi di euro. Secondo ansa.it

Agcom: "arrivare in tempi rapidi a rilevazione ascolti su piattaforme digitali" - "Ci riserviamo di assumere iniziative di competenza". Segnala ilsole24ore.com