Picchia la moglie davanti ai figli minori arrestato

Ha picchiato selvaggiamente la moglie davanti ai figli minori. Per questo un 39enne è stato arrestato dai carabinieri in flagrante lo scorso 14 luglio a Torregrotta. A chiedere aiuto la stessa donna a cui i medici hanno dato dieci giorni di prognosi per le lesioni riportate. Ad intervenire è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

