Schianto sulla A1 sterminata una famiglia

È indagato per omicidio stradale il camionista che ieri ha investito una panda all’altezza di Barberino di Mugello. Sono in corso le indagini della Procura di Firenze per chiarire la dinamica dell’incidente. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Schianto sulla A1, sterminata una famiglia

L’ultimo saluto ad Alessandro, una benedizione con la famiglia. Lo strazio dopo lo schianto - Agliana (Pistoia), 31 maggio 2025 – Si è svolto ieri pomeriggio l’ultimo saluto ad Alessandro Trovatelli, il ventenne morto morto all’alba di domenica 25 maggio dopo uno spaventoso scontro avvenuto ad Agliana, in via Carlo Marx.

Schianto tremendo, Christian muore a 26 anni davanti alla fidanzata. Tre anni fa un’altra tragedia in famiglia - Una tragedia sconvolgente ha colpito il territorio di San Tammaro, nel Casertano, nella notte tra venerdì e sabato.

Schianto con l’ambulanza, famiglia soccorsa - Un’ ambulanza della Croce Casalese in sirena e a tutta velocità per arrivare in emergenza sul posto si è schiantata ieri attorno alle 13.

Saviano, crolla palazzina: quattro morti tra cui 2 bambini, salvi padre e un fratellino; Strage di Santo Stefano di Cadore, chiesti 4 anni e 8 mesi per Angelika Hutter. Aveva investito una famiglia; Paternò, famiglia sterminata: Gianfranco uccide la moglie Cinzia e i due figli di 4 anni e 6 anni «Non era dep.

Morto nello schianto. Inchiesta della procura - Il Resto del Carlino - Il dolore per la scomparsa e la solidarietà di un paese che si stringe attorno alla famiglia di ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Auto fuori strada e schianto fatale per due fratelli: la Procura indaga ... - 30, nella chiesa di San Rocco a Valenzano, nel Barese, i funerali di Gianluca e Debora Pontrelli, i fratelli di 25 e 28 anni morti nella notte tra ... quotidianodipuglia.it scrive