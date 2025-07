Izi Gue e Lacrim in concerto al Porto Antico

Izi si esibirĂ con un dj set all’Arena del Mare al Porto Antico di Genova: la data da segnare in agenda per gli appassionati di rap è sabato 19 luglio 2025, nell’ambito di Altraonda Festival. La serata, organizzata in collaborazione con Genova Hip Hop Festival, vedrĂ sul palco alcuni tra i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

