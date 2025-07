Isola d' Elba in carcere 32enne condannato per spaccio e ricettazione

Era stato condannato dal tribunale di Livorno alla pena di due anni, cinque mesi e 25 giorni di reclusione per spaccio e ricettazione. Reati che, secondo gli inquirenti, avrebbe commesso per un periodo di dieci anni, dal 2015 al 2025. Dalla sentenza, però, si erano perse le sue tracce fino a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: condannato - spaccio - ricettazione - isola

San Miniato, dai domiciliari al carcere: condannato per il reato di spaccio - Nella serata dello scorso 7 maggio i Carabinieri della Stazione di San Miniato hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica, arrestando un cittadino extracomunitario di 73 anni.

Accuse di rapina e spaccio di droga: giovane condannato a 4 anni e mezzo di carcere - Dovrà scontare una pena di quattro anni e sei mesi di carcere un giovane cittadino straniero di 22 anni arrestato nel pomeriggio di giovedì dalla Polizia di Cesena.

Carcerazione a Serino per un 35enne condannato per spaccio di cocaina - I Carabinieri della Stazione di Serino hanno eseguito nella serata di ieri un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nei confronti di un uomo di 35 anni, residente a Serino.

Condannato per droga e ricettazione, 32enne bloccato all’Elba; Capoliveri: arrestato 32enne, con pena da scontare di due anni e mezzo per spaccio e ricettazione; Spaccio e ricettazione, 32enne in carcere.

Deve scontare una condanna per spaccio a quasi due anni e mezzo di reclusione, arrestato - Deve scontare una condanna per spaccio a quasi due anni e mezzo di reclusione: individuato e condotto in carcere all'Isola d'Elba Risale a qualche giorno addietro l’operazione dei Carab ... Segnala msn.com

Ischia, albergatore napoletano condannato per spaccio, spediva droga ... - È stata confermata dalla cassazione la condanna a cinque anni e quattro mesi di carcere, oltre alla multa di 26mila euro, per detenzione e spaccio di droga a carico di un imprenditore ... ilmattino.it scrive