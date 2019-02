Suor Cristina ancora in un talent show | protagonista di The World' s Best in America

blogo

: RT @iamanherondale: SUOR CRISTINA CHE CANTA BORN THIS WAY UNA SUORA CHE CANTA BORN THIS WAY HO ANCORA SPERANZA PER QUESTO MONDO https://t.c… - wes4nderson : RT @iamanherondale: SUOR CRISTINA CHE CANTA BORN THIS WAY UNA SUORA CHE CANTA BORN THIS WAY HO ANCORA SPERANZA PER QUESTO MONDO https://t.c… - noorasaetlre : RT @NOISIAMOGROOT: RAGA ECCO L'ESIBIZIONE COMPLETA DI SUOR CRISTINA STO VOLANDO ???? SJKSLAKALAJSLSNKSNSLA - pb139 : RT @NOISIAMOGROOT: RAGA ECCO L'ESIBIZIONE COMPLETA DI SUOR CRISTINA STO VOLANDO ???? SJKSLAKALAJSLSNKSNSLA -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)ci riprova, sempre da un, ma dall'altra parte del mondo: dopo la vittoria a The Voice of Italy nel team di J-Ax cinque anni fa,Cuccia è di nuovo sul palcoscenico di una gara, sempre per "donare il suo dono". La sfida, questa volta, si fa però più ardua: convincere i più di cinquanta giudici di The's, nuovoin onda da due settimane sulla Cbs.Il format è simile a tanti altri: i concorrenti si esibiscono di fronte a tre giurati, che in questo caso sono niente meno che Drew Barrymore, Ru Paul e Faith Hill. La sorpresa sta nel fatto che, oltre a loro, devono convincere anche una giuria di 50 esperti di spettacolo provenienti da ogni parte del mondo (che nel programma viene chiamata "The Wall of The"). In questa prima stagione, ve lo diciamo subito, tra i giurati non c'è nessun italiano.prosegui la ...