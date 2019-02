Salvini a Macron: no litigi, vediamoci

: Italia-Francia, Salvini: 'Non vogliamo litigare con nessuno. Disponibilissimi a incontrare il presidente Macron' ?… - RaiNews : Italia-Francia, Salvini: 'Non vogliamo litigare con nessuno. Disponibilissimi a incontrare il presidente Macron' ?… - SkyTG24 : #UltimOra #Salvini: non vogliamo liti, disponibili a vedere Macron #canale50 - rikercommander : RT @Gabbiacane: La #Francia che si incazza perché #DiMaio parla con i #giletgialli quando #Macron più volte ha interferito con le politiche… -

"Non vogliamo litigare con nessuno, non siamo interessati alle polemiche: siamo persone concrete e difendiamo gli interessi degli italiani". Lo afferma il vicepremier,dopo che la Francia ha richiamato l'ambasciatore a Roma. "Disponibilissimi a incontrare il presidente", a "sederci a un tavolo" e discutere di respingimenti, di terroristi e dei pendolari "vessati" alle frontiere francesi. "Noi siamo pronti e disponibili con spirito costruttivo a voltare pagina per il bene del nostro popolo", conclude.(Di giovedì 7 febbraio 2019)