Romano Prodi in campo per Zingaretti | ' Può essere il padre che serve al Pd'

Al Pd serve un padre e Zingaretti può diventarlo - dice Romano Prodi : "Al Pd serve un padre e Zingaretti può diventarlo": sono le parole rilasciate da Romano Prodi a Repubblica in un'intervista in cui definisce "decisivo votare alle primarie". L'ex premier è convinto del fatto che "l'affluenza ai gazebo avrà un'importanza enorme. Il numero degli elettori dovrà essere così elevato da dimostrare che il Partito democratico si pone come un'alternativa credibile: oggi è l'unica alternativa ...

Romano Prodi travolge il Pd : "Mancano idee e leader. Perché non è un'alternativa" : Alla vigilia delle primarie, il colpo di grazia di Romano Prodi al Pd: "Mancano sia le idee che i leader". Da Bruxelles, l'ex premier guarda con sconforto alla condizione del principale partito del centrosinistra italiano, ancora in balia di una guerra tra fazioni. "La politica non si fa con i che,

Silvio Berlusconi e Romano Prodi - l'impensabile asse per far fuori Matteo Salvini : Sono stati nemici per vent'anni, per tutta la Seconda Repubblica. Uno alla guida del centrodestra, dei liberali, l'altro a capo del centrosinistra, dei progressisti. Ma ora i due , ex, nemici Silvio ...

Enrico Letta e Romano Prodi tornano insieme. Retroscena : il nuovo partito degli orrori : partito nuovo, facce vecchie. Anzi vecchissime. I cattolici si stanno organizzando per formare un nuovo soggetto che si contrapponga ai sovranisti brutti sporchi e cattivi: sulla carta, un fronte europeista, pro-migranti, benedetto dal Vaticano e con i piedi ben piantati nel centrosinistra. Il Quoti

Partito dei cattolici - ora si pensa a Romano Prodi e a Enrico Letta : Per la costituzione di un Partito politico è necessario individuare almeno una personalità in grado di ricoprire un ruolo verticistico con efficacia.Lo sanno bene gli ecclesiastici che stanno lavorando, sulla scia dell'appello ai "Liberi e Forti" di don Luigi Sturzo, alla riproposizione di quello che fino alla fondazione della Margherita si chiamava "Parito Popolare italiano". Enrico Letta potrebbe essere il nome giusto per l'attacco, il ...

Romano Prodi : "Le elezioni Europee di primavera come quelle del '48 in Italia" : "Davanti a Stati Uniti e Cina, non avremo un futuro se non staremo assieme". L'invito a esporre la bandiera europea il 21 marzo "è chiamare a raccolta tutti coloro che condividono l'idea di rilanciare un destino comune, chiudendo col passato e preparando il futuro. Una chiamata al centro-sinistra, ma anche nel centro-destra ci sono europeisti". Lo afferma l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, in un'intervista alla Stampa in cui ...

Luigi Di Maio - Romano Prodi : "Senza paracadute va a schiantarsi" : E' iniziato il conto alla rovescia per le elezioni europee e Matteo Salvini e Luigi Di Maio, scrive Romano Prodi nel suo editoriale su il Messaggero, "impiegheranno i prossimi i giorni in un tour delle principali capitali europee in modo da evitare di essere forti in Patria ma deboli in Europa, prop

Romano Prodi - la stoccata al Pd : 'Non so se voterò alle primarie del partito' : L'ultima stoccata al Pd arriva da Romano Prodi : 'Non lo so ancora se andrò a votare a marzo, occorre far politica...'. Insomma, la sua presenza alle primarie del Partito democratico è tutt'altro che scontata: 'Mi facciano capire qual è il programma allora posso anche giudicare, non è il numero dei ...

Romano Prodi : "Non so se andrò a votare alle primarie Pd. Renzi si decida - non può stare in mezzo all'uscio" : alle primarie Pd mancano soltanto tre mesi, ma Romano Prodi è ancora indeciso sul da farsi: "Mi facciano capire qual è il programma allora posso anche giudicare, non è il numero dei candidati di cui abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di idee grandi, sul problema dei giovani, sulle diseguaglianze", ha detto l'ex premier ai microfoni di 24Mattino, su Radio 24. "Non so ancora se andrò a votare ai gazebo - ha proseguito - ...