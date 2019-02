LIVE Biathlon | Individuali Canmore 2019 in DIRETTA | a che ora iniziano e su che canale

LIVE Sport - DIRETTA 30 gennaio : Italia bronzo nel biathlon - Belinelli trascina San Antonio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, mercoledì 30 gennaio: si inizia nella notte Italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio al ciclismo ed agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, mercoledì 30 gennaio: cronaca in tempo reale ...

LIVE Biathlon - Mass Start maschile Anterselva 2019 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch se la giocano per la top3 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 15 km Mass Start maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Anterselva: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 15.30 Lukas Hofer e Dominik Windisch proveranno a dare continuità a quanto di buono mostrato nei primi due giorni di gare italiane. Al termine dell’inseguimento, infatti, sono stati definiti i trenta partecipanti alla gara maschile con partenza in linea di oggi. ...

LIVE Biathlon - Mass Start femminile Anterselva 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci riprovano - Kuzmina favorita : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass Start femminile di Anterselva (Italia), ultima giornata di gare della prova di Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi italiane siamo pronti a goderci un format che potrebbe riservare ancora tante emozioni ai colori azzurri dopo il trionfo dell’inseguimento di ieri, con la vittoria di Dorothea Wierer e il terzo posto di Lisa Vittozzi. Entrambe le azzurre sono molto attese e loro vogliono ...

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Anterselva 2019 in DIRETTA : : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km ad Inseguimento maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Anterselva: oggi, sabato 26 gennaio, alle ore 15.30 Lukas Hofer, Dominik Windisch e Thomas Bormolini proveranno a dare continuità a quanto di buono mostrato ieri. Al termine della sprint, infatti, sono stati definiti i sessanta partecipanti all’Inseguimento maschile di oggi. Ancora una volta a partire ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Anterselva in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer cercano la rimonta per il podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento femminile di Anterselva (Italia), sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Le attenzioni azzurre saranno tutte rivolte sul versante femminile. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono pronte a darsi battaglia per la classifica generale e nel contempo per il successo sulle nevi nostrane. Un weekend dalla valenza particolare per entrambe, in lotta su due fronti e con ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 26 gennaio : sabato di fuoco. Sci alpino - biathlon - pattinaggio artistico. Avanti - Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 26 gennaio), ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo ultimo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con lo slalom ...

LIVE Biathlon - Sprint maschile Anterselva 2019 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch vogliono esaltarsi in casa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile di Biathlon, valida per la sesta tappa di Coppa del Mondo. Sulle nevi di Anterselva (Italia), dopo la prova femminile di ieri che ha sorriso alla ceca Davidova, è la volta degli uomini e il favorito d’obbligo non può che essere il norvegese Johannes Boe. Lo scandinavo, con le sue nove vittorie in dodici gare, è senza dubbio il mattatore di quest’annata. La ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 25 gennaio : sci alpino - biathlon - pattinaggio e Mondiali di slittino. Un grande venerdì tra neve e ghiaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 25 gennaio): si preannuncia una giornata davvero di fuoco, spettacolo incredibile con un’autentica abbuffata tra neve e ghiaccio, ne vedremo davvero delle belle e ce ne sarà per tutti i gusti. L’Italia sarà in lotta su tutti i fronti, gli azzurri saranno impegnati in diversi eventi con l’obiettivo di conquistare risultati di lusso e magari salire sul ...

LIVE Biathlon - 7 - 5 km sprint Anterselva 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer all’attacco davanti al pubblico di casa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint 7.5 km femminile della sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: il circuito maggiore fa tappa in Italia, dove per le donne ci saranno tre giorni non consecutivi di gare ad Anterselva. Si parte oggi alle ore 14.30. Si rinnova la sfida Italia-Slovacchia: le quattro pretendenti al trono mondiale, come del resto tutte le big, hanno scelto di partire nel primo gruppo, e dunque saranno subito ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Anterselva 2019 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi si disputerà la Sprint femminile di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi italiane e andrà in scena una gara fondamentale per la classifica generale: Dorothea Wierer si presenta con il pettorale giallo di leader davanti a Lisa Vittozzi che invece indosserà il rosso in qualità di leader della classifica di specialità. Le due italiane vogliono puntano alla vittoria di ...

LIVE Biathlon - Mass Start maschile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Johannes Boe è imbattibile - 22esimo Hofer : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass Start maschile a Ruhpolding (Germania), quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulle nevi tedesche ci aspetta una gara dalle palpitanti emozioni dove potrà accadere di tutto e, come sempre, sarà una sfida tra precisione e velocità. Sarà caccia aperta a Johannes Boe. Il norvegese, dominatore assoluto in questa prima parte di stagione, vuol allungare la propria striscia ...

LIVE Biathlon - Mass Start maschile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Johannes Boe contro tutti - Lukas Hofer da podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass Start maschile a Ruhpolding (Germania), quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulle nevi tedesche ci aspetta una gara dalle palpitanti emozioni dove potrà accadere di tutto e, come sempre, sarà una sfida tra precisione e velocità. Sarà caccia aperta a Johannes Boe. Il norvegese, dominatore assoluto in questa prima parte di stagione, vuol allungare la propria striscia ...