LG presenta LG G8 ThinQ con tecnologia Time-of-Flight

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Se siete alla ricerca del selfie perfetto, LG Electronics saprà proporvi lo smartphone su misura per voi. Stiamo parlando del nuovissimo LG G8, caratterizzato da importanti novità per tutti gli amanti della fotografia mobile. In una recente collaborazione con Infineon Technologies AG, LG Electronics è riuscita a portare sul nuovo LG G8la-of-(ToF), tramite il sensore d’immagine REAL3. Ma quale sarà il suo funzionamento, nel concreto? Basandosi sulla creazione di scansioni 3D puntiformi, ToF fornisce misurazioni accurate a partire dalla luce infrarossa che viene riflessa dal soggetto. LG promette un’istantanea più veloce, che permetterà anche di ridurre il carico di lavoro sul processore ed i consumi. Inoltre, poiché ToF riconosce gli oggetti in 3D senza essere influenzato dalle fonti di luce esterne, offre un’efficacia superiore in qualsiasi ambiente, ...