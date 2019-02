Isola dei famosi 2019 | Ariadna Romero entra nel cast Anteprima Blogo

Isola dei Famosi : ecco i due nuovi concorrenti che sbarcheranno nell’isola. Leggi per sapere i dettagli : Isola dei Famosi, sbarcano Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez: l’annuncio del giornalista Alberto Dandolo e della produzione del reality L’Isola dei Famosi è pronta ad accogliere due nuovi naufraghi. A lanciare la news la... L'articolo Isola Dei Famosi: ecco i due nuovi concorrenti che sbarcheranno nell’Isola. Leggi per sapere i dettagli proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Isola dei Famosi, sbarcano Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez: l'annuncio del giornalista Alberto Dandolo L'Isola dei Famosi è pronta ad accogliere due nuovi naufraghi. A lanciare la news è il sempre informato giornalista Alberto Dandolo che annuncia che nella prossima puntata serale sbarcheranno Jeremias Rodriguez (ufficializzato anche dalla produzione del reality) e, a gran sorpresa, Soleil Sorge

Anticipazioni L’Isola dei Famosi - arrivano nuovi concorrenti tra cui Jeremias Rodriguez : L'Isola dei Famosi 2019 non se la sta cavando affatto bene dal punto di vista degli ascolti. La media delle prime puntate trasmesse fino a questo momento risulta essere di appena 2.8 milioni di spettatori a settimana, pari ad uno share che non va oltre la soglia del 13%. Numeri decisamente lontani da quelli di un tempo e che ovviamente hanno spinto la produzione a puntare su nuovi nomi che sbarcheranno in Honduras nel corso della prossima ...

Isola dei Famosi 2019 : arrivano Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge : Soleil Sorge Nuovi naufraghi sono pronti a sbarcare in Honduras nel corso della quarta diretta dell’Isola dei Famosi 2019: da domenica 10 febbraio, faranno parte del reality condotto da Alessia Marcuzzi anche Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, chiamati a sostituire i concorrenti che si sono ritirati prematuramente dal gioco. Lo anticipa Alberto Dandolo di Dagospia. L’entrata in corsa di Jeremias, fratello di Belen e Cecilia, non ...

Isola dei Famosi : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè starebbero per naufragare in Honduras : Dopo gli ascolti non proprio esaltanti che hanno fatto registrare le prime tre puntate, all'Isola dei Famosi ci sarebbero cambiamenti in vista; secondo il giornalista Alberto Dandolo già a partire dalla prossima diretta due vip entreranno a far parte del cast ufficiale del reality. Su Dagospia in questi minuti si legge che Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè sbarcheranno in Honduras il 10 febbraio. Il loro compito? Rianimare la trasmissione e ...

Isola dei Famosi 2019 : Marco Maddaloni dà alla ciurma poco riso? I compagni pensano di nominarlo : Marco Maddaloni - Isola dei Famosi 14 La leadership di Marco Maddaloni piace sempre meno alla ciurma dell’Isola dei Famosi 2019. A detta dei naufraghi di Playa Uva, il judoka distribuisce loro poco riso con cui sostentarsi per tutta la giornata e la tensione evidente rischia di avere strascichi nella prossima diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi. I naufraghi, attualmente, sono divisi in due gruppi: a Playa Dos ci sono Marco ...

Filippo Nardi: età e vita privata dell'inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l'Honduras, l'ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L'Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio.

Isola dei famosi - sale tensione tra i naufraghi : incomprensioni tra Ciurma e Pirati : Isola dei famosi, alta la tensione tra i naufraghi: incomprensioni tra Ciurma e Pirati Prime incomprensioni a l’Isola dei famosi. I naufraghi rimasti sulla spiaggia della Ciurma sono irrequieti e, come mostrato oggi durante il daytime, non hanno preso molto bene la spartizione del riso fatta dai concorrenti portati della spiaggia dei Pirati. Questi ultimi, […] L'articolo Isola dei famosi, sale tensione tra i naufraghi: incomprensioni ...

Isola dei Famosi - Yuri Rambaldi svogliato. Marina La Rosa lo rimprovera : Marina La Rosa non sopporta Yuri Rambaldi e sbotta all’Isola C’è tanta tensione a Cayos Cochinos per la fame. La macchina del riso ha acceso di nuovo polemiche nel gruppo della Ciurma a L’Isola dei Famosi. Come nei giorni passati, Yuri Rambaldi continua a non aiutare i suoi compagni e a infischiarsene delle richieste da parte del gruppo. Marina La Rosa, che sembra non aver abbandonato per niente le vesti di leader, è davvero ...

Isola dei Famosi 2019 : fame per i naufraghi - la ciurma delusa per il poco riso ricevuto : ciurma e Pirati divisi nell'Isola. Marina incredula:"Credo non sia possibile che Maddaloni e Capparoni ci abbiano mandato quel poco riso... Se dovesse arrivare meno riso anche oggi, prenderemo sicuramente dei provvedimenti"prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019: fame per i naufraghi, la ciurma delusa per il poco riso ricevuto pubblicato su Gossipblog.it 07 febbraio 2019 16:25.