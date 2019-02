Delitto di Cogne | pena scontata | Annamaria Franzoni è libera

vanityfair

: Delitto di Cogne, Annamaria Franzoni è libera: ha scontato la pena - SkyTG24 : Delitto di Cogne, Annamaria Franzoni è libera: ha scontato la pena - Agenzia_Ansa : Delitto di #Cogne, Annamaria #Franzoni libera: 'Vorrei far capire che sono innocente' #ANSA - MediasetTgcom24 : Delitto di Cogne, Annamaria Franzoni è libera: ha scontato la pena #annamariafranzoni -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Lain TribunaleLain TribunaleLain TribunaleLain TribunaleLain TribunaleLain TribunaleLain TribunaleLain TribunaleLain TribunaleLain Tribunaleespiata.. Nelle scorse settimane, con alcuni mesi di anticipo rispetto al previsto, il Tribunale di sorveglianza di Bologna le ha comunicato che la suaera espiata. Era stata condannata nel 2008 a 16 anni per l’omicidio del figlio Samuele. Ne ha scontati meno di 11 grazie all’indulto e ai giorni dizione anticipata per la buona condotta (45 giorni accumulati ogni semestre).L’omicidio di suo figlio, Samuele Lorenzi, tre anni, era avvenuto a, in Valle d’Aosta, il 30 gennaio 2002. Lei era stata arrestata il 14 marzo.La condanna definitiva della donna in Cassazione il 21 maggio 2008, sei anni dopo. ...