Ciclismo | cambio ruote con i freni a disco | le squadre si ispirano alla Formula Uno

(Di giovedì 7 febbraio 2019) L'adozione deinel mondo delprofessionistico comincia ad essere sempre più diffusa. In questo 2019 sono cinque ledel World Tour che sono passate completamentenuova tipologia di, ma anche altri team delle categorie inferiori hanno deciso di fare lo stesso salto.Se i dischi garantiscono una frenata più potente e sicura - soprattutto in caso di strada bagnata - bisogna anche tener conto dell'aspetto negativo del maggior tempo necessario per sostituire la ruota in caso di foratura. Per cercare di ovviare al pericolo di perdere dei secondi decisivi ed ottimizzare il, lee i meccanici stanno studiando ogni possibile miglioramento per la sostituzione della ruota, e giàVuelta San Juan si sono viste delle novità in tal senso....