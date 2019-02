Bortuzzo | uno dei due fermati | Vado in carcere | è giusto che Manuel abbia

Manuel Bortuzzo - uno dei fermati : “Giusto che abbia giustizia. Scriveremo lettera alla famiglia per chiedere scusa” : “Io mi sono costituito e vado in carcere perchè è giusto che Manuel abbia giustizia“. È quello che ha fatto mettere a verbale Lorenzo Marinelli, il 24enne che ieri ha confessato di aver ferito Manuel Bortuzzo . Nella serata di ieri il giovane di Acilia è entrato negli uffici della questura di Roma e si è costituito insieme a Daniel Bazzano, di un anno più anziano: sono loro due che hanno sparato al nuotatore raggiunto da un colpo di ...

Agguato a Manuel Bortuzzo probabilmente per uno scambio di persona : Prende corpo l'ipotesi dello scambio di persona che avrebbe portato al ferimento di Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto azzurro colpito da un proiettile in piazza Eschilo nel quartiere dell'Axa fra Roma e Ostia. Manuel era a 200 metri dall'O'Connel Irish Pub, fermo davanti a un distributore di sigarette. Lo riferisce al Corriere la fidanzata che era con lui quella sera. "Ci eravamo fermati per comprare le sigarette al distributore ...