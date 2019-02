Vento forte | interrotti i collegamenti con le Isole Tremiti

Allerta Meteo Campania : criticità per Vento forte e mare agitato : La Protezione civile regionale della Campania ha emesso un’Allerta Meteo per vento e mare valida dalle 14 di oggi alle 20 di domani sull’intero territorio regionale. Sono previsti “venti localmente forti nord-orientali con possibili rinforzi; mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte“. Si precisa che non vi sono “condizioni di rischio idrogeologico da precipitazioni piovose: il livello di Allerta, ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : partenza abbassata per il forte Vento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si tratta della prima gara di una rassegna iridata in cui l’Italia si giocherà le carte migliori nei primi giorni, dunque nelle competizioni riservate alla velocità. Oggi tutti i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia. La fuoriclasse bergamasca è tornata in gara a Garmisch dopo un infortunio al malleolo che l’ha tenuta ...

Maltempo Sicilia : Vento forte nel Catanese - decine di interventi dei pompieri : Lunga notte di lavoro per le squadre operative del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania a causa degli effetti del Maltempo e delle forti raffiche di vento: finora sono 45 gli interventi eseguiti e circa 20 richieste sono in corso di espletamento e in attesa. Si registrano principalmente alberi, rami e pali caduti su strada, tegole sconnesse e pericolanti, serrande e verande danneggiate, cornicioni e intonaci pericolanti. Le zone ...

Tamponi - guida alpina : "Neve instabile e Vento forte - si rischia sia in quota sia in basso" : Il professionista di Courmayeur, membro della Commissione valanghe: "In alto ci sono carichi in bilico accumulati dalle raffiche, nei boschi invece strati vecchi su cui la coltre recente tende a scivolare"

Albero spezzato dal forte Vento : pericolo scampato nel fasanese : POZZO FACETO - Poteva scapparci il morto. Il forte di scirocco che si è abbattuto nel fasanese tra la serata di sabato scorso a la mattina di ieri , domenica 3 febbraio, ha spezzare un maestoso pino ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo rovesci - Vento forte e mare agitato : “Nella giornata di sabato 2 febbraio persiste la presenza di un sistema perturbato sul territorio regionale, cui sono associati i seguenti fenomeni significativi ai fini dell’Allerta: – piogge e rovesci di moderata intensità sui rilievi durante la prima parte della giornata, in attenuazione successivamente; – ventilazione da sud-ovest, di intensità superiore ai 75 km/h sulle aree appenniniche orientali, superiore ai 60 ...

Maltempo - tanta neve e Vento forte : la situazione meteo LIVE : Una saccatura nord-atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, tende a innescare un flusso di correnti caldo-umide sud-occidentali verso l’Italia, che determina nevicate su gran parte delle regioni settentrionali. Nello stesso tempo l’intensificarsi dei venti sulle regioni centrali apporta piogge sui settori esposti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per 1 e 2 Febbraio 2019 : allarme neve e alluvioni al Centro/Nord - forte Vento di scirocco al Sud : Allerta Meteo – Una saccatura Nord-atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, tende a innescare un flusso di correnti caldo-umide sud-occidentali verso l’Italia, che determinerà nevicate diffuse su gran parte delle regioni settentrionali. Nello stesso tempo l’intensificarsi dei venti sulle regioni centrali apporterà piogge sui settori esposti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo Liguria : in arrivo neve - pioggia - gelicidio - Vento forte e mareggiate : neve, pioggia, possibili episodi di gelicidio, venti di burrasca e mareggiata sono attesi in Liguria: Arpal ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per i possibili effetti al suolo causati da neve nell’entroterra di Genova e Savona dalle 16 di oggi fino alle 8 di domani e nelle stesse zone Allerta arancione fino alle 18 quando l’Allerta tornerà gialla fino alla mezzanotte di domani. Sulla costa genovese Allerta gialla dalla ...

Allerta Meteo Roma - dopo il freddo arriva lo scirocco : Febbraio inizierà con forte Vento e piogge intense [DETTAGLI] : Allerta Meteo Roma – Il freddo che fino a stamattina ha caratterizzato il clima di Roma, con una temperatura minima di +2°C all’alba dopo una notte in cui la neve ha lambito la città imbiancando i Castelli Romani, è già un ricordo: splende il sole ed è una splendida giornata nella Capitale, dove la temperatura ha raggiunto i +12°C. Un nuovo peggioramento arriverà sin dal primo pomeriggio, ma stavolta senza freddo: arriva lo scirocco, ...

La tempesta “Gabriel” porta neve - Vento forte e disagi in Francia : poi si sposterà sulla Germania [GALLERY] : 1/9 AFP/LaPresse ...

Allerta neve e forte Vento in Sardegna : ANSA, - CAGLIARI, 29 GEN - La previsione di nevicate, il forte vento e le mareggiate hanno portato il dipartimento della Protezione civile regionale a diramare un nuovo avviso di condizioni ...

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo nevicate - Vento forte e mareggiate : Il dipartimento della Protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un nuovo avviso di condizioni Meteo avverse: l’Allerta Meteo è valida dalle 14 di oggi 29 gennaio fino alla mezzanotte di mercoledì 30. Sono previste nevicate, vento forte e mareggiate: i fiocchi dovrebbero cadere dai 500-600 metri sulla Sardegna settentrionale e centrale e si prevedono venti forti da nord-ovest, prevalentemente sui settori occidentale e ...

Sudafrica : violento incendio alimentato dal forte Vento a Città del Capo [GALLERY] : 1/16 AFP/LaPresse ...