Milan | Biglia si allena in gruppo | rientro vicino

Milan - Biglia è a disposizione - : Lucas Biglia è a disposizione di Gennaro Gattuso per la partita di domenica sera contro il Cagliari. Il centrocampista argentino, al rientro dopo il lungo infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi ...

Milan - Bakayoko ora è una certezza! Cosa farà Gattuso con il rientro di Biglia? : Tiémoué Bakayoko si è preso il Milan e lo ha fatto nel migliore dei modi. Le sue sono, infatti, prestazioni sempre al di sopra delle righe.Bakayoko 2.0. Questo potrebbe essere sicuramente il titolo perfetto per inquadrare il centrocampista francese del Milan. Il classe ’94 da oggetto misterioso è diventato giocatore fondamentale per i rossoneri che, ora, non ne possono fare più a meno. Giocatore di fisico e di corsa anche se in ogni ...

Milan - riecco Biglia : ecco quando può rientrare : Lucas Biglia vede la luce. Come scrive il Corriere dello Sport , il centrocampista del Milan è pronto a rientrare in gruppo, recuperato a pieno regime: l'obiettivo è quello di essere convocato per la sfida con il Cagliari .

Milan - riecco Biglia : l'argentino vuole esserci col Cagliari : Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, dopo oltre tre mesi di sosta forzata, l'argentino è pronto a tornare a pieno regime. Reduce da una lesione al polpaccio rimediata il 31 ...

Milan - Biglia e Caldara rivedono il gruppo : le ultime sui rientri : Lucas Biglia e Mattia Caldara , secondo Sky Sport 24 , hanno svolto la prima parte dell'allenamento odierno in gruppo. Per quanto riguarda l'argentino, si lavorerà al recupero, difficile, in vista della gara col Cagliari.

Milan - riecco Biglia e Caldara : il centrocampista verso la convocazione con il Cagliari : Buone notizie per Gattuso, dentro e fuori dal campo. Se da una parte il suo Milan rimane incollato al quarto post che vorrebbe dire Champions League, dall'altra l'infermeria comincia a svuotarsi. Il ...

Milan - Biglia : il ritorno si avvicina. Chi sta fuori a centrocampo? : Dopo mesi tribolati, Lucas Biglia sta ritrovando il sorriso. E ieri sera l'argentino ha festeggiato il 33° compleanno portando a cena il 'gruppo ispanico' del Milan: presenti Reina, Musacchio, ...

Roma-Milan : probabili formazioni - Under e Biglia indisponibili : Roma-Milan, in programma domenica sera alle 20,30 nel posticipo della 3a giornata di ritorno di Serie A, è una partita molto importante per la lotta verso le posizioni in classifica che garantiscono la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Roma e Milan reduci da due pareggi in campionato Si affrontano infatti le due formazioni che si trovano rispettivamente al quinto e al quarto posto della classifica, distanziate da un ...

Coppa Italia - Milan-Napoli – Gattuso non ha dubbi : “Piatek come Tomasson! Bakayoko un punto fermo - Biglia e Caldara quasi pronti” : Intervistato da Milan Tv, Gattuso ha fatto il punto della situazione sulla sfida di Coppa Italia contro il Napoli, secondo impegno ravvicinato contro i partenopei dopo la sfida in Serie A Dopo l’impegno di campionato, una particolarità del calendario, regala un secondo atto di Milan-Napoli a distanza di pochi giorni, questa volta in Coppa Italia. Ai microfoni di Milan Tv, l’allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, ha fatto il ...

Milan - Gattuso : "Piatek come Tomasson. Biglia e Caldara tornano tra 7 giorni" : Il secondo Milan-Napoli nel giro di tre giorni non assegnerà punti come in campionato, ma un pass per le semifinali di Coppa Italia: per andare avanti servirà un successo e Rino Gattuso indica la ...

Milan - Biglia : 'Spero di tornare presto - c'è bisogno di tranquillità' : Milan, Biglia: 'Spero di tornare presto, c'è bisogno di tranquillità' Lucas Biglia , centrocampista del Milan ha parlato ai microfoni Sky Sport sul suo momento e quello della squadra. Le parole del quasi 33enne argentino: 'Speriamo nel giro di qualche settimana di essere a disposizione. E' tutto il percorso di questi due mesi, il ...

Biglia : Con Piatek il Milan ci guadagna : ANSA, - MilanO, 22 GEN - "Cosa perde il Milan senza Higuain? Si può perdere qualcosa, ma si può anche guadagnare con chi arriva. Di Piatek si parla tanto, ma non so nulla e non posso rispondere. Non c'...

Genoa-Milan - probabili formazioni : out Piatek - Gattuso senza Biglia e Bonaventura : Genoa-Milan è una partita molto attesa e che può essere considerata di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi delle 2 contendenti. I padroni di casa con alcuni risultati positivi ottenuti negli ultimi impegni si sono allontanati in maniera sensibile dalla zona pericolosa della classifica ma un passo falso potrebbe causare l’avvicinamento delle squadre che seguono con conseguente coinvolgimento nella lotta per non ...