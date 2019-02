Inter | per Spalletti a Parma la gara della verità

Fmi : Italia rallenta anche per cause Interne - rilievi su quota 100 e reddito cittadinanza : ... Pmi e fiducia delle imprese, è legata sia al generalizzato rallentamento della zona euro " unico imputato a detta del governo giallo-verde " sia a 'maggiori incertezze sul piano delle politica ...

Mercato NBA – Lakers - se salta Anthony Davis c’è il ‘piano B’ : Interesse per Trevor Ariza e Jabari Parker : Los Angeles Lakers ad un bivio di Mercato: se salta Anthony Davis servono comunque innesti importanti. Si seguono Trevor Ariza e Jabari Parker Manca solo un giorno allo scadere della trade deadline e i Los Angeles Lakers non sembrano avere intenzione di accontentare i New Orleans Pelicans accettando l’incredibile controproposta per Anthony Davis. In casa Lakers comunque, è stata finalmente messa nero su bianco una cosa: il progetto ...

Sammy Basso dopo l'Intervento : 'Cammino dopo 7 giorni - c'è speranza per chi ha la progeria' : Sono stati gli esperti Children's Hospital di Boston, primo centro di ricerca al mondo sulla malattia, presso il quale anche Sammy è seguito, a capire la necessità dell'intervento, ma anche a ...

Sammy Basso dopo l'Intervento : 'Cammino dopo 7 giorni - c'è speranza per chi ha la progeria' : Sono stati gli esperti Children's Hospital di Boston, primo centro di ricerca al mondo sulla malattia, presso il quale anche Sammy è seguito, a capire la necessità dell'intervento, ma anche a ...

Momento nero per l’Inter - Antonello : “dobbiamo liberarci delle pressioni” : “Siamo consapevoli di vivere un Momento non felice ma la squadra ha il carattere per uscirne. Dobbiamo liberarci dalle pressioni e tornare quelli della prima parte di stagione”. Sono le dichiarazioni di Alessandro Antonello, amministratore delegato Corporate dell’Inter, intervenuto all’incontro “Uniti dalla tradizione, portiamo in campo gusto e passione” a Milano. “Ci avviciniamo al prossimo derby ...

La prova del cuoco - incidente in diretta per la Isoardi. Interviene il medico : E in clima sanremese a La prova del cuoco ci è scappato pure l'incidente. Elisa Isoardi, infatti, si è ferita a un dito in diretta. Il brutto incidente è avvenuto mentre la conduttrice stava tagliando le melanzane e il dito le è rimasto sotto la lama. Il sangue ha iniziato a zampillare e subito è corso in suo soccorso un medico. La Isoardi non ha mai perso il sorriso nonostante il dito continuasse a sanguinare.Per il resto della puntata, quindi, ...

Nuova partnership per Milan ed Inter : ecco Fratelli Beretta - le novità sullo stadio : Importante giornata quella andata in scena presso la sede del Gruppo Beretta. Paolo Scaroni, presidente del Milan e Alessandro Antonello, ceo Corporate dell’Inter, hanno celebrato la Nuova partnership tra i due club e l’azienada. Fratelli Beretta diventa ‘Official Partner’ del Milan e ‘Official Supplier’ dell’Inter, durante l’incontro di oggi sono state anche condivise le prime linee ...

Fiorentina - paura per il possibile addio di Chiesa : Inter e Juve sfidano i top club europei : Uno dei nomi più caldi in vista del mercato estivo è quello di Federico Chiesa . I tifosi della Fiorentina sperano di non perderlo a fine stagione, anche se - come spiega il Corriere dello Sport - è partita la caccia all'esterno viola. Su di lui ci sono Inter e Juventus in Italia, oltre a Bayern Monaco , Real Madrid , Manchester City e United . La valutazione di Chiesa parte da 60 ...

Mondo TV - nuovo accordo in Russia per diffusione su Internet programmi di animazione : Mondo TV ha raggiunto con Ivi LLC, primario operatore di piattaforme di video on-demand in Russia, un nuovo accordo di licenza per la diffusione su piattaforma VOD di sei programmi della library di ...

Inter - paradosso Perisic : 'deve' giocare sempre e divide lo spogliatoio : Tutto questo, scrive oggi il Corriere dello Sport , aggiunto a qualche atteggiamento da prima donna e poco professionale in allenamento, ha provocato qualche turbolenza nello spogliatoio . Il croato, ...

L’Interprete virtuale e istantaneo di Google è disponibile per chi usa Google Home : Se avete degli altoparlanti Google Home, ora potete usarli come interpreti per dialogare con persone che parlano inglese, francese, tedesco, giapponese o spagnolo. Google ha comunicato tramite le sue pagine ufficiali di supporto che la funzionalità di interprete in tempo reale è disponibile per tutti gli utenti che parlano le lingue indicate, oltre all’italiano. La traduzione da queste lingue di partenza si può poi avere in molte altre ...

Samsung One UI - la nuova Interfaccia sembra un sistema operativo : In un mondo, quello degli smartphone, dove fra App e icone si rischia di ottenere il caos su un display da 6 pollici, questa interfaccia utente ha portato sui device di Samsung quel tocco minimalista ...

Rugby - Guinness Sei Nazioni – Italia vs Galles a Roma : obiettivo 150.000 spettatori per le 3 partite Interne! : Sabato sera l’Italia affronta a Roma il Galles per la prima sfida casalinga del Guinness Sei Nazioni 2019, secondo match dopo la sconfitta all’esordio contro la Scozia Il conto alla rovescia verso il Guinness Sei Nazioni Romano volge al termine: sabato sera, in un orario insolito per il Torneo nella Capitale (ore 17.45, diretta DMAX canale 52 dalle 17.05), gli Azzurri di Conor O’Shea affronteranno il Galles nella seconda ...

Inter - Antonello spinge per il nuovo San Siro : "Facciamolo in tempi brevi" : Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, 53 anni. GETTY "Siamo consapevoli di vivere un momento non felice, ma la squadra ha il carattere per uscirne". L'amministratore delegato dell'...