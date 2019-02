Il centrodestra unito si affida al senatore Fdi Marsilio

centrodestra unito - i tre leader insieme in vista del voto : L'Italia verso la catastrofe, come il Venezuela. Silvio Berlusconi vede "un futuro molto nero, con conflitti sociali, disoccupazione e recessione", se il governo non cadrà. Si definisce preoccupato e amareggiato, il leader di Forza Italia, di fronte a un "Paese paralizzato dall'improvvisazione e dall'incompetenza del M5S", ma non risparmia critiche alla Lega che lascia fare, soprattutto in economia.In un'intervista a Paolo Liguori a Radio 105, ...

"L'Abruzzo sarà un modello per il centrodestra unito" : Roma - Senatore Marco Marsilio, lei è il candidato di centrodestra alla guida della Regione Abruzzo. Qual è il suo legame con questa regione?"Sono figlio e nipote di abruzzesi. È un legame profondo di chi ha un senso di appartenenza, sente e vive le proprie radici e vuole coltivarle, facendo qualcosa di concreto".Solitamente si utilizza la platea locale per fare il grande salto verso il Parlamento. Lei da senatore si mette in discussione per ...

Sondaggi politici/ Lega stabile a +7% sul M5s : consenso del centrodestra 'unito' al 48% - Di Maio 'trema' : Sondaggi politici, analisi sul Governo e intenzioni di voto: Lega vale 7% più del M5s, Di Maio trema anche per la crescita del Centrodestra al 48%

Carfagna : 'Nostro orizzonte è centrodestra unito. Fico? Ha messo in imbarazzo Conte' : 'L'incontro tra Renzi e Romani è stata una notizia, uno scoop anche per me. Il nostro orizzonte resta quello del centrodestra unito'. Lo ha detto la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna , ospite ...