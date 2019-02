Hub USB 3 0 | i migliori da comprare

Recensione Dodocool DC30 : Hub USB Type-C compatto ed essenziale : Bentornati nella rubrica dedicata alle recensioni! Oggi proveremo per voi l’Hub USB Type-C Dodocool DC30, un prodotto compatto e con le porte essenziali per espandere quelle dei propri device. Unboxing Piccola scatola 12,5 × 8,4 cm inserita in una fascia di cartone bianca che riporta l’immagine rappresentativa ed elenca tutte le porte dell’hub. Una volta aperta troviamo: Hub USB Type-C Dodocool DC30. Manuale delle istruzioni (lingua italiana ...