FRANCESCO FOTI - Il cacciatore? Una grande responsabilita' !

Forum cambia giudice - Gianfranco D'Aietti prende il posto di FRANCESCO Foti : Il settimanale Spy, in edicola da venerdì 1 febbraio, rivela il nome del nuovo giudice di ' Forum ': Gianfranco D'Aietti , 71 anni, magistrato in pensione e docente di informatica giuridica, prende rà il ...

Forum - FRANCESCO FOTI fatto fuori per le intercettazioni-choc : ecco chi prende il suo posto : Rivoluzione a Forum di Barbara Palombelli: il nuovo giudice, infatti, è Gianfranco D'Aietti. Il cambio era stato anticipato da Spy: D'Aietti prende il posto di Francesco Foti , sospeso dal programma di Canale 5 perché coinvolto in alcune intercettazioni della Guardia di Finanza. D'Aietti, 71 anni, è

