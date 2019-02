Stafford | Inghilterra | 4 bambini morti nell' incendio della loro casa

Blastingnews

(Di martedì 5 febbraio 2019) Sono quattro ipropria, una cittadina di poco più di 60mila abitanti, situataa regione delloshire in. La tragedia potrebbe essere stata causata da una fuga di gas ma le autorità inglesi che indagano sull’accaduto mantengono per ora il più stretto riserbo.L'inferno di fuoco, secondo quando ricostruito finora, è scoppiato intorno alle 2.40 del mattino. Niente da fare per i tre piccoli di appena tre, sei e otto anni e per lasorellina di quattro. Riley, Keegan, Tilly e Olly sono rimastii intrappolati tra le fiamme divampatea propria abitazione, mentre sono riusciti a salvarsi la madre Natalie di 24 anni, il suo compagno Chris di 28 ed il figlio Jack di un anno. Il più piccolofamiglia si è salvato perché il padre lo ha stretto tra le proprie braccia ed è saltato dal secondo piano. I ...