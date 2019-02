Stadio Roma | sì della Raggi «Cantieri anche entro l' anno»

Stadio Roma - ok della Raggi. "Lavori possono partire entro l'anno" : Lo Stadio della Roma si farà , e i proponenti, se vogliono, potranno aprire i cantieri già entro l'anno". Lo ha annunciato la sindaca di Roma , Virginia Raggi, presentando la relazione del Politecnico ...

Nuovo Stadio Roma - l’annuncio di Virginia Raggi : “cantieri aperti entro l’anno” : “Lo stadio si fa e i proponenti potranno aprire i cantieri entro l’anno, questo mi sembra un bel dato. Un progetto molto ambizioso che portera’ 1 miliardo di investimenti, lavoro, benessere e riqualificazione di un’area degradata”. Sono le importanti dichiarazioni del sindaco di Roma , Virginia Raggi , nel corso della conferenza stampa in Campidoglio: “500mila cittadini beneficeranno di servizi su ...

