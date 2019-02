Meno parole violente | ma anche meno libertà Il codice di condotta non fa del web un

Uomini e Donne - Gemma Galgani : "Tina Cipollari? L'acqua fa Meno male delle parole" : Gemma Galgani, intervistata dal settimanale 'Uomini e Donne Magazine', in qualche modo, è tornata a parlare di Giorgio Manetti. L'ex cavaliere fiorentino è stato citato dall'ex fidanzata, durante l'intervista, per un parallelismo con Rocco, con cui è finita in malo modo tra recriminazioni, attacchi, urla e gesti mal digeriti da entrambe le parti: Si tratta di due storie diverse e neppure minimamente paragonabili. Per carità. Giorgio è sempre ...

"Chi non ha parole di umanità - di compassione e di preghiera da dire - alMeno taccia" : "Chi non ha parole di umanità, di compassione e di preghiera da dire, almeno taccia": lo scrive il direttore di Avvenire Marco Tarquinio in un editoriale sulle nuove stragi in mare."I signori dell'indifferenza e del cinismo d'Italia e d'Europa hanno congiurato, con trafficanti e capi banda libici, a lasciar morire alle porte di casa nostra uomini, donne e bambini che corrono l'estremo rischio per non subire ancora un'estrema sofferenza. E ...

La lingua italiana che cambia - il blogger Di Biagio : «Ma in Rete si usano sempre Meno parole» : C'è però un lato positivo: i meme possono essere compresi in tutto il mondo, senza bisogno che siano tradotti. La stessa immagine può essere capita da un italiano, un inglese, un indiano e via ...

Roberto Fico : “Troppe fiducie? Ho parlato con Fraccaro : da gennaio Meno decreti. Le parole di Giorgetti sono un’ingiustizia” : Il dialogo con il ministro Riccardo Fraccaro per ridurre i decreti legge. Una stoccata a Giancarlo Giorgetti per le sue parole sul Sud e il reddito di cittadinanza: “Un’ingiustizia”. E poi il richiamo sui migranti e i rapporti con l’Unione Europea, oltre ai sondaggi ignorati perché “se un sondaggio cambia me, io ho perso tutto”. Roberto Fico spiega a In Mezz’ora su Rai 3 il suo “lavoro di grande ...

Meno compiti per Natale? Giovani pro e contro le parole del ministro : ... prosegue il ministro, che con questa dichiarazione ha immediatamente fatto tornare di attualità il dibattito che da sempre ci accompagna durante le festività: compiti sì o compiti no? Il mondo del ...