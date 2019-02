L' ascolto in anteprima

huffingtonpost

(Di martedì 5 febbraio 2019) Baglioni è seduto quattro file più avanti. Attento. Concentrato. Non perde una nota di quegli artisti che ha scelto, uno per uno. Li osserva, li applaude, li culla. L'Artiston è un palco difficile, anche se si tratta della prova davanti ai giornalisti, l'esibizione pomeridiana che precede la diretta della prima serata. L'emozione è palpabile. Una tensione sottile. I cantanti cercano un conforto, uno sguardo amico. E fa tenerezza l'occhiata complice che Motta rivolge alla sua compagna Carolina Crescentini, seduta ad ascoltarlo. È una sferzata di energia, invece, la squadra di Ultimo che canta a squarciagola la canzone del giovane autore. Da stringere in un caldo applauso Einar e Irama, timidi e un po' impacciati in quel palco troppo grande per loro. Almeno per ora.Poi c'è la disinvoltura dei Negrita, la classe dell'eterna Patty Pravo, la ...