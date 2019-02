Google Assistant può essere il vostro traduttore personale | in tempo reale ma fa paura

Google Assistant sbarca su Nest Secure e lo rende più smart : Il team di Google ha annunciato l'introduzione di una nuova feature per Nest Secure: stiamo parlando del supporto a Google Assistant L'articolo Google Assistant sbarca su Nest Secure e lo rende più smart proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 ora ha una scorciatoia a Google Assistant con la versione 10.2.1 : L'abilitazione de gesti a schermo intero implica la rinuncia alla scorciatoia per accedere a Google Assistant tramite la pressione prolungata del tasto home, pertanto Xiaomi ha introdotto nella MIUI 10.2.1 la possibilità di attivare l'assistente Google tenendo premuto in tasto di accensione per 0,5 secondi. L'articolo MIUI 10 ora ha una scorciatoia a Google Assistant con la versione 10.2.1 proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant prova a rimetterci in forma con Freeletics Challenge - non in italiano : Google Assistant lancia Freeletics Challenge, una sfida gratuita che promette di migliorare la nostra forma fisica in appena 14 giorni. L'articolo Google Assistant prova a rimetterci in forma con Freeletics Challenge, non in italiano proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant conosce il dialetto barese e risponde a tono come Lino Banfi : Un trick segnalato dalla pagina Facebook 'Bari VHS' dimostra come Google Assistant sia in grado di rispondere a uno dei più classici insulti in dialetto barese citando Lino Banfi. L'Assistente Google in questo caso sfodera l'intercalare dialettale del capoluogo della Puglia trasformando la 'A' di Bari in 'E' in stile Lino Banfi. L'articolo Google Assistant conosce il dialetto barese e risponde a tono come Lino Banfi proviene da TuttoAndroid.

Se insultate Assistant in barese - Google vi risponde citando Lino Banfi : Per poi aggiornare al mondo hi-tech un tipico detto barese. Il colosso californiano di Mountain View ha così nascosto nel codice dell'assistente vocale un piccolo rimando alla cultura barese. Come ...

La gamma 2019 di Android TV targata Philips offre il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa : Qualche giorno fa Philips ha presentato la nuova gamma di TV dotate di Android TV e, in alcuni casi, del supporto ad Amazon Alexa. Scopriamole insieme. L'articolo La gamma 2019 di Android TV targata Philips offre il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Poweramp supporta ora Android Auto e migliora l’integrazione con Google Assistant : La nuova versione di Poweramp aggiunge il supporto ad Android Auto, migliora il supporto a Google Assistant e porta numerose altre novità. L'articolo Poweramp supporta ora Android Auto e migliora l’integrazione con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

App Google - Google Assistant e Play Store ricevono una serie di novità grafiche : App Google, Google Assistante il Play Store ricevono novità grafiche, alcune decisamente interessanti e altre invece che sembrano un po' raffazzonate. L'articolo App Google, Google Assistant e Play Store ricevono una serie di novità grafiche proviene da TuttoAndroid.

App Google 9.5 beta introduce un inizio di modalità scura per Google Assistant : Nell'ultima versione beta di App Google, rilasciata nelle scorse ore, Google Assistant presenta delle card scure. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo App Google 9.5 beta introduce un inizio di modalità scura per Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant si rinnova con nuovi controlli compatti su smartphone : Google Assistant si sta rinnovando graficamente su smartphone all'insegna del Material Theme e con un riposizionamento dei vari comandi. L'articolo Google Assistant si rinnova con nuovi controlli compatti su smartphone proviene da TuttoAndroid.

Il meteo di Google Assistant ora fornisce anche la temperatura percepita : Il meteo di Google Assistant si arricchisce di nuove informazioni: non fornisce più solo la temperatura esterna, ma anche quella percepita ed il vento. L'articolo Il meteo di Google Assistant ora fornisce anche la temperatura percepita proviene da TuttoAndroid.

L’icona di Google Assistant comincia ad apparire nella homepage di Google : Alcuni utenti americani hanno segnalato la presenza dell'icona di avvio di Google Assistant nella homepage di Google. L'articolo L’icona di Google Assistant comincia ad apparire nella homepage di Google proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant alla conquista del mondo : è disponibile su un miliardo di dispositivi : Google Assistant sarà installato su un miliardo di dispositivi entro la fine di gennaio, un numero raddoppiato rispetto allo scorso maggio. Il grosso dipende dagli smartphone e da Android, ma l'...

Philips e Innit rendono le nostre case ancora più smart con luci - Google Assistant e Smart Display : Da Philips e Innit arrivano nuove soluzioni che rendono le nostre case ancora più Smart grazie a luci, Google Assistant e Smart Display L'articolo Philips e Innit rendono le nostre case ancora più Smart con luci, Google Assistant e Smart Display proviene da TuttoAndroid.