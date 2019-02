Egitto | scoperta tomba con 40 mummie risalenti a 2000 anni fa Ci sono anche 10 bambini

ilfattoquotidiano

In #Egitto scoperto un sito con 40 mummie. Trovate nel centro del paese. È la prima scoperta del 2019…

(Di martedì 5 febbraio 2019) Un sito con 40è stato scoperto in, nel sito archeologico di Touna El-Jabal, nei pressi di Minya, a città poco più di 200 km sud del Cairo. È il terzo anno consecutivo che viene annunciato un rinvenimento nell’area e stavolta, oltre allestati trovati“numerosi utensili in ceramica“. Le, in tutto una quarantina,state trovate all’interno di camere funerarie scavate nella roccia. Appartengono a una famiglia della classe media, ha riferito l’agenzia Mena citando il ministero delle Antichità. Il periodo indicato dall’agenzia per datare leè vasto (periodo tolemaico, romano o bizantino) e si presume quindi che la piccola necropoli sia stata utilizzata per secoli. Lein buone condizioni e almeno dieci, piccole,di. Alcunedecorate con scritture a mano in demotico, una forma ...