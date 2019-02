Consob | ok del consiglio dei ministri a Savona Il Pd | «È incompatibile»

Sì del CdM a Savona presidente Consob : 12.53 Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina di Savona alla presidenza della Consob. Al premier Conte va l'interim degli Affari Europei,incarico ora ricoperto dal ministro La nomina dovrà passare al vaglio definitivo del presidente della Repubblica. Al suo nome si era opposto il Pd. "Il ministro Savona non può fare il presidente Consob, il Governo non può ignorare le leggi.Le ragioni d'incompatibilità sono diverse", dice ...

Accordo Lega-M5S : al ministro Savona la presidenza della Consob. Insorge il PD : Il Consiglio dei Ministri ha confermato la nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob, mentre il ministero da lui finora occupato, quello degli Affari Europei, andrà ad interim al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.L'Accordo tra Lega e M5S su Savona alla ConsobI due partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, hanno trovato l’Accordo per assegnare la presidenza della Consob all’attuale ministro per gli Affari Europei, ...

È sempre più probabile che Paolo Savona sia il prossimo presidente della Consob : A oltre quattro mesi dalle dimissioni di Mario Nava, sgradito alla maggioranza gialloverde, non è stato ancora nominato il nuovo presidente della Consob, l'Autorità che vigilia sui mercati finanziari. La ragione dello stallo è l'irrigidimento del M5s, o meglio di parte di esso, sulla candidatura di Marcello Minenna. Per i pentastellati che sostengono l'ex assessore al Bilancio della giunta Raggi non esistono nomi alternativi e la Lega non ...

Consob - Morra (M5s) : “Il candidato del governo del cambiamento è Minenna” : È Marcello Minenna, ex assessore al Bilancio della giunta Raggi, il candidato alla presidente della Consob. Dopo i rumor di ieri che volevano Paolo Savona, ministro degli Affari Europei, alla guida della Commissione nazionale per le società e la Borsa interviene Nicola Morra, il presidente della commissione Antimafia. In un tweet l’esponente del M5s scrive “Savona: perché perdere un buon ministro ed impantanare #Consob in ipotesi di ...

Paolo Savona verso la presidenza della Consob : Il governo sembra avviarsi a risolvere la questione della presidenza della Consob dopo l'impasse che si è creato attorno al nome dell'economista Marcello Minenna, su cui peserebbe un veto del ...

