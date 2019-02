Shade | una maglietta bianca contro il bullismo

vanityfair

(Di lunedì 4 febbraio 2019) «Il riscatto non mi interessa, spero solo siano cambiate le persone che mi prendevano in giro per i vestiti non di marca, perché non ero figo o perché ero bravo a scuola, per ripagare i sacrifici dei miei per mandarmi in quell’istituto. Mio padre era meccanico, mia madre faceva le pulizie, non volevo dir loro che odiavo la scuola di grande livello che pagavano per il figlio. Poi mia madre se ne è accorta, ha visto i segni, ha sentito le urla per gli incubi. Schiaffi, pizzicotti, pugni, ma a me facevano male le parole: inizi a sentirti meno di quello che sei, un numero zero».Così, il rapper in gara a Sanremo, spiega a Vanity Fair la decisione di partecipare proprio nella settimana del Festival alla campagna di @ExperienceIs, la testata social di Condé Nast, per le vittime di: indossare unae pubblicare un selfie con l’hashtag #sharenotshame.Hashtag ...