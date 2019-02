Morte agente Sissy | trovate tracce biologiche sull' arma di ordinanza

Venezia - Morte agente Sissy Trovato Mazza : spunta una sua lettera con accuse alle colleghe : Un nuovo elemento, una lettera rimasta inedita fino ad ora, arricchisce il giallo della morte di Sissy Trovato Mazza . L’ agente della polizia penitenziaria, nata 28 anni fa a Taurianova in Calabria, era stata ferita gravemente da un colpo di pistola nell’ascensore dell’ospedale di Venezia , dove si trovava per controllare la situazione di una detenuta che aveva appena dato alla luce un bambino. Quello sparo, partito dalla sua arma d’ordinanza, ...

Morte carabiniera non fu suicidio : per la procura uccisa dal marito agente di polizia : Una lite per motivi di gelosia e poi il suicidio. E' quanto ha sempre sostenuto Francesco Ferrari, 45 anni, poliziotto e marito di Licia Gioia, la carabiniera di 31 anni trovata morta nella villetta coniugale a Siracusa nel marzo 2017. A distanza di un anno e mezzo dal terribile evento, c'è stata l'attesa svolta nelle indagini: la procura ha chiesto il rinvio a giudizio del marito poliziotto per l'omicidio della sottoufficiale dei carabinieri ...