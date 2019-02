Manuel Bortuzzo | nuotatore ferito all’Axa è stabile | estratto proiettile

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Sono stabili le condizioni di, il19ennea colpiti di pistola l’altra notte, quartiere a sud di Roma. La prognosi rimane riservata, come riferiscono dall’ospedale San Camillo di Roma, dove domenica il ragazzo è stato sottoposto a un doppio intervento per bloccare l’emorragia toracica e per estrarre ilfermatosi su una vertebra.Il giovane, un trevigiano che si allena al centro federale di Ostia, è stato colpito poco prima delle 2 di domenica notte davanti al pub O’Connell in piazza Eschilo, mentre era con la fidanzata 16enne. Nel locale c’era una rissa e per questonon è entrato. Mentre si stava allontanando per andare al distributore automatico di sigarette è stato raggiunto dagli spari. È stato trasportato prima all’ospedale Grassi di Ostia, dove lo hanno stabilizzato, e poi trasal San Camillo ...