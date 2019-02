Luigi Di Maio | curriculum | età e fidanzata | il profilo del politico

Vittorio Feltri : la Tav va realizzata solo perché Luigi Di Maio la osteggia : Credo di interpretare l'opinione della maggioranza degli italiani: chi se ne frega della Tav? Da anni grillini e affini ci rompono l'anima, e non solo quella, per dire che la ferrovia veloce in questione è inutile e costosa e quindi non va realizzata. Può anche darsi che abbiano ragione, ma a occhio

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : scontro sulla Tav Torino-Lione : Lo scontro interno al governo sulla Tav Torino-Lione continua, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono su due opposte barricate. Per quanto riguarda il M5S, in questi giorni si può spaziare tra le dichiarazioni dei suoi esponenti che hanno ribadito come la Tav sia, a loro modo di vedere, 'un progetto senza futuro' o 'un progetto inutile', fino ad affermare che 'i cantieri non sono mai partiti', cosa oggettivamente non vera. Se è vero che il ...

Luigi Di Maio : 'Sconsiglio a Matteo Salvini di continuare'. Risposta : 'Non serve la laurea...' - bomba Tav : 'Sconsiglio a Matteo Salvini di non creare tensioni nel governo puntando su quello su cui non siamo d'accordo': fuori dai denti, Luigi Di Maio lancia un avvertimento al leader leghista sulla Tav . ...

Luigi Di Maio - il retroscena : "Allora finisce qui". Il clamoroso sfogo contro Salvini : crisi di governo? : Una incontrollata escalation di tensione, culminata nel diktat di Luigi Di Maio. Sulla Tav il governo di Lega e M5s rischia l'osso del collo e la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo (a riempirlo il rebus sì/no al processo sulla Diciotti) la visita di Matteo Salvini al cantiere di Chiomo

Matteo Renzi sbertuccia Luigi Di Maio : "Non chiedo che capisca - ma che almeno...". Lo tratta come un fesso : Scrive al Corriere della Sera, Matteo Renzi, per fare i conti in tasca a Luigi Di Maio e sbertucciarlo. Si parla di recessione e i 5 Stelle hanno dato la colpa dei dati negativi previsti per il 2019 ai governi targati Pd che hanno preceduto quello in carica. Renzi, premier in carica dal 2014 al 2016

Sondaggio Piepoli Demos - Luigi Di Maio superato da Salvini e pure da Giuseppe Conte : la sciagura grillina : Se il governo giallo-verde in generale, guadagna consensi, bene non va per Luigi Di Maio che nel gradimento è superato non solo come noto da Matteo Salvini ma anche da Giuseppe Conte. Ilvo Diamanti riporta i risultati del Sondaggio Demos per Repubblica e spiega che rispetto alle ultimi elezioni del

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - il retroscena : "Ecco quando si è rotta la maggioranza" : Conte straparla, Salvini assediato. Governo sull' orlo della crisi. Inutile negarlo: dopo l' approvazione della manovra più ridicola di sempre, qualcosa si è rotto dentro la maggioranza. Il contratto magari è stato la chiave per dare vita a un esecutivo, però ha un difetto: non contempla la realtà.

Luigi Di Maio sburgiardato da Bobo Craxi : "La Maglie? Ecco i nomi dei raccomandati M5s in Rai" : Il caso Maria Giovanna Maglie spacca Lega e M5s. Il veto grillino alla striscia della giornalista in Rai non cambierà le sorti del programma di approfondimento dopo il Tg1 ma, parola di Bobo Craxi, perlomeno svelerà le ipocrisie dei 5 Stelle. L'accusa alla Maglie, infatti, è quella di essere "raccom

Tav Torino-Lione - Luigi Di Maio assicura : “Finché saremo noi al Governo non si farà” : Il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto sull'argomento Tav in una diretta Facebook da Penne, in Abruzzo, dove si trova per il tour elettorale insieme ad Alessandro Di Battista: "Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav, noi invece siamo col popolo". Toninelli ha annunciato che a breve sarà resa nota l'analisi sui costi benefici.Continua a leggere

Bruno Vespa : "Matteo Salvini - Luigi Di Maio e il gioco del muro. Chi ci andrà a sbattere" : Avete presente Uno due tre stella Quel gioco che si fa da bambini, ricorda Bruno Vespa, "in cui uno si mette faccia al muro e gli altri cercano di avvicinarsi per conquistare la posizione"? Ecco, è proprio "quello che stanno facendo Salvini e Di Maio. Il capo politico dei 5 Stelle è attaccato al mur

Luigi Di Maio - la sparata contro Salvini sulla Tav Torino-Lione : "Finché M5s è al governo non ha storia" : Luigi Di Maio prova ad alzare la voce sulla Tav Torino-Lione dopo la visita al cantiere di Chioromonte fatta ieri da Matteo Salvini. Secondo il vicepremier grillino, quel cantiere non sarà mai sbloccato: "Le peggiori lobby di questo Paese - ha detto il grillino - vogliono che si inizi a fare la Tav,