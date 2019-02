La settimana NBA del 04-02-2019

lanotiziasportiva

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Ladi NBA appena conclusasi ci ha lasciato l’acquolina in bocca per l’imminente All-Star Game, oltre a una situazione di classifica che si delinea partita dopo partita.Toronto Raptors-L.A. Clippers 121-103Nella NBA si chiamano “schedule loss”, le sconfitte dovute al calendario. Meno di 24 ore dopo aver rimontato 25 punti di svantaggio a Detroit, i Clippers si sono presentati in campo nel matinée di Toronto comprensibilmente privi di energie. La squadra di coach Doc Rivers — che deve ancora fare a meno di Danilo Gallinari, fuori per la sua nona gara consecutiva — ha resistito giusto un quarto prima di crollare nel secondo, concedendo 42 punti agli avversari e finendo sotto anche di 23 nel corso del secondo tempo. Dura cercare di rimettere in piedi la partita sul campo di una delle migliori squadre della NBA, guidata dai 18 punti di Kawhi Leonard e dai 16+12 di ...