Kean | ' Giocare titolare con la Juve è un sogno'

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Oggi a Coverciano Roberto Mancini ha convocato vari giocatori della nazionale per uno stage in vista delle due prossime gare di qualificazione all'Europeo 2020, quando gli azzurri sfideranno la Finlandia e il Lichtenstein.Tra i partecipanti c'è anche Moise, baby talento dellantus che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa non appena è arrivato a Firenze. Durante l'intervista ha manifestato la sua felicità per aver ritrovato dopo molti mesi gli altri compagni di Nazionale. Il baby attaccante vercellese, di origini ivoriane, ritiene importante ogni chiamata della Patria: "Questo stage è molto importante come qualsiasi chiamata della Nazionale". Oltre ai talenti in erba, Mancini ha convocato anche giocatori ormai avanti negli anni, ma comunque ancora performanti e tra questi c'è anche Fabio Quagliarella, attaccante in forza alla Sampdoria. In merito al 37enne,...