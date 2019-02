: Ikea, al via anche i mobili in affitto - NotizieIN : Ikea, al via anche i mobili in affitto - TelevideoRai101 : Ikea, al via anche i mobili in affitto - RaffaelaNocita : Ho appena vissuto un’esperienza pre-morte: sono andata via dall’Ikea dall’uscita senza acquisti -

Il colosso svedese dell'arredamentooffriràa noleggio aprendo a un nuovo modello di business.Lo riporta il Financial Times, sottolineando che l'esperimento parte in Svizzera per poi allargarsi ad altri mercati. "Lavoreremo con i nostri partner in modo da facilitare il noleggio.Una volta terminato il periodo di noleggio, ivengono restituiti.Invece di buttarli via li rimettiamo a nuovo e potremmo venderli, allungando così il ciclo di vita dei prodotti", ha detto Torbjorn Loof, A.D. di Inter.(Di lunedì 4 febbraio 2019)