Facebook oggi compie 15 anni Il futuro? L' integrazione tra app

Buon Solstizio 2018 - oggi inizia l’Inverno : ecco FRASI - CITAZIONI e AFORISMI da condividere su Facebook e WhatsApp : oggi venerdì 21 dicembre 2017, alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana), inizia ufficialmente l’inverno astronomico. Il termine Solstizio , deriva dal latino “sol” (sole) e “sistere” (fermarsi): significa, quindi, “sole stazionario”, e in astronomia, il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, il punto di declinazione massima o minima, rispettivamente nel mese di giugno (20/21 giugno) e dicembre (21/22 ...

ZeniMax annuncia oggi di aver raggiunto un accordo con Facebook per quanto riguarda la causa legata ad Oculus Rift : La lunga disputa legale tra ZeniMax Media ed il fondatore di Oculus Palmer Luckey è finalmente finita. Durante il 2017 Oculus è stata condannata ad un risarcimento di 500 milioni di dollari è per la violazione dell'accordo di non divulgazione e violazione del copyright della tecnologia Oculus. Durante la scorsa estate tale sanzione è stata ridotta della metà.Come riporta VG247, ZeniMax ha poi annunciato in data odierna di aver accettato la ...