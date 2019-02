Costa d' Avorio | un paese appeso a un filo

Belgio ospita ex premier Costa d'Avorio : 2.26 L'ex presidente della Costa d'Avorio , Laurent Gbagbo, sarà ospita to in Belgio in attesa di un possibile appello contro la sua assoluzione del Tribunale penale internazionale dell'Aja. Il 15 gennaio scorso, il tribunale ha assolto Gbagbo e il suo collaboratore, Charles Ble Goude, dall'accusa di una ondata di violenze dopo le contestate elezioni nella nazione dell'Africa occidentale nel 2010. Il tribunale ha così stabilito che non vi erano ...

Costa d’Avorio - ex presidente Gbagbo assolto per i 3mila morti del 2010. E l’Africa si fida sempre meno dell’Aja : Rilasciato per insufficienza di prove. Così è accaduto il 16 gennaio all’ex presidente della Costa d’Avorio, Laurent Gbagbo, e all’allora ministro della gioventù Charles Blé Goudé. I due erano in detenzione all’Aja da otto anni, dopo esser stati processati dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità: omicidi, stupri, altri atti disumani o, in seconda istanza, tentati omicidi e persecuzione. Il processo al presidente e ...