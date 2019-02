Commissione Ue | Per Gdpr 100mila segnalazioni | no tutti ricorsi

Operatori Cna hanno incontrato la Commissione prefettizia di Vittoria : Palazzo Iacono ha ospitato il confronto tra una delegazione di Operatori del settore Turismo e commercio della Cna di Vittoria da un lato e i commissari straordinari dell'ente dall'altro. L'incontro, ...

Figc - Commissione Per assegnare gli scudetti contesi : Tante le notizie importanti nella giornata di oggi per quanto riguarda il campionato italiano, su tutte le svolta epocale sul format. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del consiglio federale di oggi ha svelato che è stata decisa una commissione predisposta ad analizzare le diverse richieste arrivate alla Federcalcio riguardo l’assegnazione di scudetti relativi a stagioni sportive dell’inizio del secolo ...

Pippo Civati risponde a ‘Non siamo pesci’ : “Ci vuole Commissione d’inchiesta anche per la Libia” : Civati, fondatore di Possibile, ha rivolto un appello ai promotori del manifesto 'Non siamo pesci', lanciato da Luigi Manconi: "L'indagine sulle continue violazioni dei diritti umani non deve fermarsi a quanto accade in mare. C'è un'altra strage, ancora meno visibile, ed è quella che avviene nei campi controllati dalla Libia.Continua a leggere

‘Non siamo pesci’ : 600 personalità della cultura e dello spettacolo chiedono Commissione inchiesta su stragi migranti : Il Parlamento istituisca una commissione d’inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo. Lo chiedono a gran voce in un appello online, e lunedì prossimo con un presidio davanti a Montecitorio, oltre seicento firme del mondo della cultura e dello spettacolo. Il documento si intitola Non siamo pesci ed è stato promosso da Luigi Manconi, dallo scrittore Sandro Veronesi e dal collettivo #corpi, come da decine e decine di personalità della letteratura, ...

‘Non siamo pesci’ : l’appello per l’istituzione di una Commissione sulle stragi nel Mediterraneo : Si chiama 'Non siamo pesci' ed è il manifesto lanciato da Luigi Manconi e sottoscritto da varie personalità come Roberto Benigni e Roberto Saviano. L'obiettivo dell'appello è quello di istituire in Parlamento una commissione d'inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo. La proposta riceve il sostegno del Pd che si impegna a portare la questione in Parlamento.Continua a leggere

Palumbo : Commissione Trasparenza convocata per 4 febbraio : Roma – “Lunedi’ 4 febbraio terremo una seduta di commissione Trasparenza sullo Stadio della Roma. L’obiettivo e’ fare chiarezza sulle reali intenzioni dell’amministrazione comunale relativamente a questo progetto e visionare “se ce ne sara’ data l’occasione lo studio definitivo realizzato dal Politecnico di Torino sulla viabilita’ del quadrante della citta’ in cui dovra’ ...

Spazio - Commissione Europea : altri 96 milioni di euro per Copernicus : Il programma per l’osservazione della Terra Copernicus, avrà a disposizione altri 96 milioni di euro di finanziamenti per i prossimi due anni: lo ha deciso la Commissione europea e la notizia è stata resa nota a Bruxelles durante l’11ª Conferenza sulla european Space Policy incentrata quest’anno sul tema ‘Space for europe, european Space in the world’. Copernicus – spiega Global Science – è un complesso programma di osservazione ...

Di Maio nomina Lino Banfi membro della Commissione italiana per l'Unesco... perché fa ridere : 22/01/2019 - 16:34 L'UNESCO è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite creata alla fine del 1945 con lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni con l'istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione e l'informazione per promuovere "il rispetto universale per la giustizia, per lo stato di diritto e per i diritti umani e le libertà fondamentali", definite e ...

Lino Banfi nella Commissione italiana per l'Unesco : Di Maio lo annuncia all'evento del M5S : 'È una carica bellissima, Voglio portare un sorriso; le commissioni sono fatte di persone plurilaureate, ma io voglio portare un sorriso ovunque. Il mio sogno è di vedere sorridere anche mentre si fa politica', ha commentato così l’attore 82enne Lino Banfi la notizia della sua nomina a rappresentare il governo italiano all'interno della Commissione Unesco, attualmente presieduta da Franco Bernabè. L’annuncio arriva a sorpresa dal vicepremier ...