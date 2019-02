Colpita per errore alla Sanità | «Sparavano all' impazzata tra loro | potevo morire | Napoli

Sara - guarita dal tumore che l'ha Colpita da bambina : "Una lotta senza perdere il sorriso" : "Grazie alla ricerca si sono fatti passi avanti e posso testimoniare, io e gli altri che ci sono già passati, che la...

Terremoto Polonia : Colpita miniera nel sud-ovest - 9 dispersi : I soccorritori sono al lavoro per individuare 9 minatori che risultano dispersi dopo che un Terremoto di magnitudo 4,1 ha colpito la miniera Rudna nel sud-ovest della Polonia. “C’erano 32 persone nella zona di rischio, attualmente 9 sono dispersi, 7 lavoratori sono stati portati in ospedale per degli accertamenti”, ha riferito la Kghm che gestisce il sito. Il sisma ha colpito la zona all’ora di pranzo a circa 770 metri ...

CR7 si fa perdonare : maglia con dedica alla tifosa Colpita da una pallonata : Non un invito a cena, come aveva sperato. Ma un incontro alla Continassa con Cristiano Ronaldo e la sua maglia numero 7 autografata con la dedica "Per Elena un abbraccio". E' il regalo fatto alla ...

Donna uccisa dal fratello nell'Imperiese : l'ha Colpita con un'accetta - : La vittima 71enne e il fratello, suo presunto assassino 62enne, vivevano insieme ad Arma di Taggia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un violento ...

Donna uccisa dal fratello nell’Imperiese : l’ha Colpita con un’accetta : Donna uccisa dal fratello nell’Imperiese: l’ha colpita con un’accetta La vittima 71enne e il fratello, suo presunto assassino 62enne, vivevano insieme ad Arma di Taggia. L’uomo è stato fermato dai carabinieri. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due Parole chiave: ...

Perugia : donna trovata morta in casa - Colpita da molte coltellate : Una donna di 69 anni è stata trovata morta stamani nella sua abitazione a Villa di Magione, sul lago Trasimeno, in provincia di Perugia. Secondo le prime informazioni sul corpo sarebbero state ...

Spoiler Il Segreto : Adela Colpita alla testa da un proiettile - Francisca in pericolo : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni di fine gennaio, svelano che Raimundo sarà sempre più in ansia per le sorti della moglie, lontana da casa da molto tempo. Adela, nel frattempo, verrà aggredita brutalmente da Basilio, mentre Isaac svelerà ad Elsa la verità sulla gravidanza di Antolina. Il Segreto anticipazioni: Raimundo preoccupato ...

Colpita da un razzo al petto a Capodanno : denunciato un carabiniere per lesioni gravi : Sarebbe stato un carabiniere a provocare il ferimento di Antonella Tuosto, 36enne Colpita da un razzo lo scorso Capodanno . L'uomo, un militare di 46 anni, è stato denunciato per lesioni gravi. Stava ...

Botti - donna Colpita da un razzo : grave. Ragazzo perde la mano - un altro ustionato al volto. A Napoli 37 feriti. Incendi a Fiumicino : Nonostante i divieti, non sono mancati come sempre a fine anno incidenti causati dall'uso dei Botti. In provincia di Milano, a Cesate, un giovane è in gravi condizioni dopo lo scoppio di...

Botti - donna Colpita da un razzo : grave. Ragazzo perde la mano - un altro ustionato al volto. A Napoli 37 feriti. Incendi a Fiumicino : Nonostante i divieti, non sono mancati come sempre a fine anno incidenti causati dall'uso dei Botti. In provincia di Milano, a Cesate, un giovane è in gravi condizioni dopo lo scoppio di...

Una donna è ricoverata in gravi condizioni perché Colpita da un razzo al petto : Una donna di 37 anni di Sant'Agata de' Goti è rimasta gravemente ferita dall'esplosione di un razzo. La 37enne era in una tensostruttura dove erano in corso i festeggiamenti del Capodanno; allo scoccare della mezzanotte, qualcuno ha esploso un razzo che l'ha colpito al petto. Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale locale, ha ricevuto le prime cure e poi è stata trasferita al nosocomio Rummo di ...

Terremoto a Catania - la disperazione della famiglia Colpita dal sisma : “Mamma - la nostra casa! Dove andiamo ora?” : Dopo la forte scossa di magnitudo 4.8, sono state diverse le abitazioni danneggiate a nord di Catania. Le immagini sono state registrate a Viagrande. Video Twitter/ElLuchin1 L'articolo Terremoto a Catania, la disperazione della famiglia colpita dal sisma: “Mamma, la nostra casa! Dove andiamo ora?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mara Lapia - aggredita al supermercato 'Insultata - Colpita - e poi travolta da macchina del fango' : Politica Giallo sull'aggressione a Lapia, 5S,. Una testimone la smentisce, lei accusa: "Disegno politico contro di me" di MONIA MELIS

Iva Zanicchi operata d'urgenza - poi va in tv : 'Colpita dalla malattia dei giovani' - ome si mostra in diretta : Impossibile non notare l'assenza di Iva Zanicchi nella puntata di ieri, mercoledì 12 dicembre, a CR4 - La repubblica delle donne . In molti, infatti, si sono domandati il motivo che ha portato l'...