Windows Lite | il vero rivale di ChromeOS?

Windows Lite potrebbe non avere le Live Tile - una tecnologia destinata a morire? : Una nuova indiscrezione lanciata dal leaker Zac Bowden fa pensare che le Live Tile , le piastrelle animate implementate da Microsoft a partire da Windows Phone 7 in sostituzione delle classiche icone, potrebbe ro avere davvero vita breve. Zac, infatti, ha dichiarato che molto probabilmente gli sviluppatori di Redmond non aggiungeranno il supporto alle Live Tile nel menu start di Windows Lite bensì solamente alle classiche icone seppur aggiornate ...

Windows : nuove indiscrezioni su una versione “Lite” : Alcuni riferimenti, contenuti nell’aggiornamento di Windows 10 19H1, potrebbero rivelare il lavoro di Microsoft per una versione Lite del proprio OS. Windows 10 S I tentativi di Microsoft per la realizzazione di un OS basato su una versione alleggerita e parzialmente chiusa, sembrano essersi fermati con la fine del progetto Windows 10 S. Per chi non lo ricordasse, W10S, era una versione strutturata per PC e dispositivi con prestazioni Hardware ...