Venezuela - Trump : 'Rifiutai di incontrare Maduro. L'uso della forza è un'opzione' : Non senza dimenticare di ringraziare per la 'solidarietà ricevuta dal mondo intero', rimarca citando New York, Madrid, Saragozza, Boston, Londra e anche 'Roma', così come 'Buenos Aires: il mondo ...

Trump : “L’uso della forza in Venezuela è un’opzione” : «È un’opzione». Così Donald Trump risponde, in un’intervista alla Cbs, a chi gli chiedeva cosa lo avrebbe spinto a usare l’uso delle forze militari americane in Venezuela.«Non voglio dirlo. Ma sicuramente è qualcosa, è un’opzione» dice Trump rispondendo a chi gli chiedeva cose lo spingerebbe a usare la forza militare in Venezuela, se fosse per moti...

Venezuela - leader italiano opposizione : "E' genocidio" : Il leader italiano dell'opposizione riferisce poi che in questi giorni "non c'è stato alcun contatto con rappresentanti del governo, non c'è alcun canale di dialogo con Roma", la politica estera ...

Il Cgie chiede un intervento deciso sul Venezuela [VIDEO] : In questa triste vicenda la straordinarietà degli interventi e i palliativi messi in campo, se non sono accompagnati da una inequivocabile politica attiva, rischiano di non servire a sanare le ferite ...

Venezuela : Trump - uso forza? è opzione : Era il paese più ricco in quell'area del mondo, che è un'area molto importante del mondo. E ora guardate alla povertà al crimine e a tutto quello che sta accadendo". Tutte le notizie di Breaking News ...

Venezuela : Trump - uso forza? è opzione : ANSA, - NEW YORK, 3 FEB - ''E' un'opzione''. Così Donald Trump risponde, in un'intervista alla Cbs, a chi gli chiedeva cosa lo avrebbe spinto a usare l'uso delle forze militari americane in Venezuela. ...

Schiavone : italiani in Venezuela non vanno lasciati soli : ... se non sono accompagnati da una inequivocabile politica attiva, rischiano di non servire a sanare le ferite causate da una profonda crisi democratica e umanitaria, nella quale i nostri connazionali, ...

Donald Trump : «Non escludo intervento militare in Venezuela» : L'attivismo di Trump sul fronte venezuelano e la possibilità di un intervento militare possono rappresentare una novità nella politica estera del presidente, dopo gli annunci ufficiali di voler ...

Schiavone : italiani in Venezuela non vanno lasciati soli : Roma, 3 feb., askanews, - 'La crisi Venezuelana occupa da tempo lunghi spazi nei telegiornali e nei quotidiani di tutto il mondo. Insistente e vibrate sono le richieste dei nostri connazionali lasciati al loro destino, senza che il nostro governo intervenga per garantire la loro incolumità fisica e esistenziale': lo ha ...

Venezuela : Trump - uso forza? è opzione : Era il paese più ricco in quell'area del mondo, che è un'area molto importante del mondo. E ora guardate alla povertà al crimine e a tutto quello che sta accadendo".

Venezuela - Ue : "Riunione del Gruppo di contatto a Montevideo il 7 febbraio" | Francia : ultimatum a Maduro scade oggi : Francia, Germania e Spagna hanno dato a Maduro fino alla mezzanotte per convocare le elezioni presidenziali. Il leader Venezuelano ha finora ignorato tali richieste e ha ribadito la sua richiesta di anticipare a quest'anno le elezioni legislative previste per la fine del 2020. Per Parigi questa proposta è "una farsa"

Venezuela - Trump : "Intervento militare è un'opzione" : Lo hanno annunciato in una nota congiunta l'Alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini ed il presidente uruguayano, Tabaré Vázquez, secondo cui Ue e Uruguay 'co-organizzano ...

Venezuela-Stati Uniti : Trump - intervento militare su Caracas è 'un'opzione' : "Non voglio dirlo, ma è di certo qualcosa sul tavolo, un'opzione", ha detto il presidente, osservando che il Venezuela è "una parte molto importante del mondo", dove il "crimine dilagante e la ...

Venezuela - Ue : 'Riunione del Gruppo di contatto a Montevideo il 7 febbraio' - Tajani : 'Il veto italiano blocca la democrazia' : Era il Paese più ricco in quell'area del mondo, e ora guardate alla povertà". La Francia: "L'ultimatum scade stasera, Maduro convochi elezioni" - La Francia avverte il presidente Venezuelano Nicolas ...