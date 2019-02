"Processo Diciotti? Non è detto..." Il M5S pensa alla rappresaglia su Salvini : Sulla Tav il governo traballa, altro che viaggiare come un treno. Le posizioni sono distanti, tanto. Forse addirittura troppo per riuscire a trovare alla fine la quadra. alla fine di mezzo potrebbe finirci un'altra partita, quella sul caso Diciotti e la richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno. Se Salvini dovesse tirare troppo la corda con la Torino-Lione, i grillini sarebbero pronti ad "abbandonarlo" nelle mani dei ...

Tav - Salvini : Di Maio? Io non litigo ma è più utile finire l'opera : "Io non litigo con nessuno" ma "se qualcuno ha scavato 25 chilometri di galleria è più utile finirla o lasciarla così? Per capirlo non serve una laurea al Politecnico". Lo ha detto il vice premier e ...

Tav - esito analisi "fortemente negativo" |Conte accelera : il no definitivo si avvicina |Salvini : "Non litigo con Di Maio - ma..." : Governo in bilico sul futuro dell'infrastruttura. Il Carroccio per il sì, M5s e soprattutto Palazzo Chigi non convinti dall'analisi costi-benefici

Salvini : "Non servono scienziati per capire l'utilità della Tav" : "Sia l'Abruzzo che l'Italia hanno bisogno di più opere. I soldi vanno spesi per completare le opere iniziate, non per tornare indietro. Se qualcuno ha scavato 25 chilometri di galleria dentro una montagna, è più utile finirla quella galleria o richiuderla? Non serve uno scienziato". Lo ha detto Matteo Salvini durante un comizio a Campli, in provincia di Teramo, parlando del progetto Tav. ? Stessi concetti ribaditi in un'intervista rilasciata ...

Tav - Salvini : Di Maio? Non litigo ma più utile finire opera : Roma, 3 feb., askanews, - 'Io non litigo con nessuno' ma 'se qualcuno ha scavato 25 chilometri di galleria è più utile finirla o lasciarla così? Per capirlo non serve una laurea al Politecnico'. Lo ha ...

Salvini : 'Non fermeremo la Tav - col M5s troveremo un accordo come sempre' : Per Salvini, non solo si va avanti sulla Tav, ma 'in un momento di rallentamento generale dell'economia, dalla Cina alla Germania', si deve 'rilanciare su tutto con un grande Piano Marshall sulle ...

Salvini : "Non fermeremo la Tav - col M5s troveremo un accordo come sempre" : "Nessuno stop" sulla Tav, anzi "un grande Piano Marshall sulle opere pubbliche": il vicepremier Matteo Salvini fa avanti diritto. In un'intervista al Mattino, rilancia il progetto della ferrovia Torino-Lione e assicura che il braccio di ferro con il M5s troverà una composizione. "L'intesa si trova sempre" e come "è stato in questi otto mesi, sarà anche stavolta". Per Salvini, non solo si va avanti sulla Tav, ma "in un momento di rallentamento ...

Alta tensione nel governo sulla Tav. Di Maio attacca : 'Non si fa - discorso chiuso'. Più cauto Salvini : 'Troveremo un accordo' : Dall'analisi costi-benefici emergerebbe un saldo fortemente negativo. Categorico il vocepremier pentastellato: 'finché ci siamo noi al governo non si fa'. Più duro Di Battista che si rivolge a Salvini:...

Scintille nel governo sulla Torino-Lione. Di Maio : non si farà. Ma Salvini rilancia : Ci siederemo attorno a un tavolo e faremo la scelta di buon senso che serve agli italiani, all'economia e all'ambiente. Se l'opera riduce i tempi, l'inquinamento ed è conveniente perché non farla? ...

Tav - Lega e M5s ai ferri corti | Salvini : "Tagliamo i costi ma si fa" | Di Maio : Non con noi al governo"| Di Battista : "Salvini torni dal Cav e non rompa i..." : Il ministro del Lavoro ha sottolineato che "quando i grandi potentati cominciano a tifare per la Torino-Lione noi stiamo dall'altra parte"

Tav - Di Maio : «Non si farà». Di Battista : «Salvini Non rompa». Gelo Lega : Dal tunnel della Tav, il governo rischia di uscire a pezzi. Lo rende chiaro Luigi Di Maio quando chiude a ogni possibile mediazione: «Finché ci sarà il M5s, non c'è...

Tav - Di Battista : "Salvini Non rompa i c*glioni"<br>Il leghista insiste : "Si farà" : La Tav Torino-Lione continua a dividere il Governo. Da una parte ci sono i 5 Stelle, da sempre contrari, e dall'altra Matteo Salvini, che continua a ripetere di voler completare quello che si è iniziato. Oggi Di Battista, impegnato nel tour elettorale in Abruzzo, ha rincarato la dose invitando Salvini a tornare nel centrodestra: "Per noi un Paese riparte sulle infrastrutture, ma sulle infrastrutture giuste, per i cittadini e i pendolari. Se ...