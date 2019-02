Roma-Milan | diretta streaming | formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE 1-1

termometropolitico

(Di domenica 3 febbraio 2019)in(1-1): il commentoUna grande serata di calcio quella andata in scena allo Stadio Olimpico in. I giallorossi si annullano coi rossoneri, in un pareggioche sta stretto a entrambe le squadre, soprattutto ai padroni di casa per quanto visto e costruito sul campo.Il primovede lapartire molto forte, con una serie di conclusioni annullate da Donnarumma. Grandissima serata per l’estremo difensore del Diavolo. al 26′ colpo di scena: fiammata dalla sinistra di Paquetà, che supera Pellegrini, crossa al centro e trova un formidabile tocco di esterno di Pjatek, che batte Olsen. Ilpassa in vantaggio e gestisce il vantaggio con una certa sicurezza fino alla fine del primo. Complice una serata magico di Donnarumma.Nel ...