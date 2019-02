Nomen omen | quando il medico si chiama Dottore

Super Bowl - il feNomeno per soli privilegiati che sposta l'orizzonte : ... in appoggio alle proteste per i diritti civili, ma la partita e quello che la circonda rappresentano, per una sera, il centro del mondo, in tutti i sensi. Sono infatti 180 nazioni che la vedranno in ...

FeNomeno Piatek - solo Ronaldo come lui all'esordio in un campionato top. FOTO : I numeri del centravanti polacco fanno sognare i tifosi del Milan: finora tra Serie A e Coppa Italia il neo acquisto rossonero ha segnato 21 gol in 23 partite alla sua prima stagione italiana. Una ...

Meteo : oggi residui feNomeni al centro-sud ma attenzione da stasera - cambia tutto! : Dopo le nevicate di ieri sera fin sulle pianure del nord, specie tra Lombardia ed Emilia Romagna e a tratti anche in Toscana, la perturbazione sta rapidamente abbandonando la nostra penisola...

CR7 chi? Il feNomeno oggi è Zapata : Juve addio Triplete - l’Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia : Clamoroso allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia: l’Atalanta asfalta la Juventus per 3-0! I bianconeri eliminati dalla Coppa Italia, svanisce il sogno Triplete Una giornata ricca di sorprese e colpi di scena: dopo il clamoroso 7-1 della Fiorentina sulla Roma, nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è l’altrettanto pesante ko della Juventus contro l’Atalanta a lasciare tutti senza parole. Una sfida ...

Meteo domani - 31 gennaio 2019 - ultimi feNomeni al sud - si avvicina un'altra perturbazione al centro-nord! : [flowplayer id="139312"] La perturbazione atlantica in transito sull'Italia, responsabile delle nevicate a bassa quota in atto al centro-nord (come potete vedere qui), si sta gradualmente spostando...

"I migranti all'Italia servono - è un feNomeno inarrestabile" : L'intervista dell'Adnkronos ad Andrea Illy: "Contenere il fenomeno e gestirlo al meglio, ma a livello europeo"

Illy : "Migranti feNomeno inarrestabile - all'Italia servono" : ... in quanto siamo in calo demografico e solo gli immigrati possono invertire questa tendenza nefasta per l'economia in quanto ha riflessi sui consumi e sul gettito fiscale". Accanto agli aspetti ...

Volley - dove giocherà Paola Egonu? Asta di mercato sul feNomeno azzurro : 5 proposte sul tavolo - resterà in Italia? : dove giocherà Paola Egonu nella prossima stagione? Questo è uno dei quesiti di maggior rilievo nel mondo della pallavolo, l’opposto della Nazionale è infatti in scadenza di contratto con Novara e gli intrecci di mercato sono molteplici: sembra essersi scatenata una vera e propria Asta per una delle giocatrici più forti in circolazione, esplosa definitivamente durante gli ultimi Mondiali conclusi con la medaglia d’argento. Proprio ...

Striscia la Notizia parla del feNomeno Fortnite e lo fa in maniera sorprendentemente intelligente : Quando abbiamo saputo che Striscia la Notizia aveva parlato del fenomeno Fortnite all'interno di una sua puntata sottolineando casi di cyberbullismo o di presunta dipendenza abbiamo immediatamente pensato al classico atteggiamento delle televisione italiana e di chi dei videogiochi non sa sostanzialmente nulla. La solita demonizzazione della nostra passione? Non proprio.I quattro minuti circa che vanno a formare il servizio proposto dalla ...

Talent scout calcio Mohanad Ali – il feNomeno iracheno : Nato a Baghdad nel giugno del 2000, Mohanad Ali Kadhim Al-Shammari, meglio noto come Mohanad Ali è:La speranza del calcio iracheno.Un Talento calcistico.Un predestinato.Un’attaccante di razza, caparbio e affamato di goal, che a suon di belle prestazioni sta attirando su di sé l’attenzione di tutti i canali multimediali, dei giornalisti e di tutti gli addetti ai lavori tanto da essere accostato ad alcuni dei più importanti top-club europei.Si ...

Festival dello Sport 2019 - a Trento sarà quello dei 'FeNomeni' - : Titolo e date sono stati presentati in una conferenza stampa al Muse, il museo della scienza e dell'evoluzione umana, uno dei poli dell'edizione 2018. Trento sarà nuovamente la capitale dello Sport ...

Festival dello Sport 2019 - a Trento una seconda edizione per "FeNomeni" : Cos'è un fenomeno? Nello Sport questo sostantivo è assegnato a personaggi straordinari, a campioni che nel DNA hanno anche una parte di genio, o forse follia, e che per questo diventano iconici'. Nel ...

Si ritorna con i piedi per terra : Google Pixel 3 Lite non feNomenale : Non ci eravamo illusi che i Google Pixel 3 Lite potessero realmente presentare un blocco RAM da 6GB (ci sembrava troppo strano che offrissero un quantitativo di memoria volatile superiore rispetto a quello proposto dai Google Pixel 3, che si fermano appena a 4GB), ed in effetti una mezza smentita pare già essere arrivata per conto del benchmark GeekBench, che rimette in ballo nuovamente la questione. In prima battuta, salta all'occhio il nome ...

L’assolo alla batteria del baby feNomeno (4 anni) fa piangere il chitarrista : la performance è da applausi (e da ascoltare) : Justin Wilson II ha appena quattro anni ma è già un batterista talentuoso (e precoce, naturalmente). In questo video si sta esibendo ad Anaheim, in California, durante una delle più importanti fiere musicali (e tra i maggiori ritrovi per chitarristi), il Namm Show. Wilson II, nel filmato, suona insieme a Bubby Lewis, Justin Raines e Aaron Smith. Il chitarrista, dopo l’assolo del piccolo fenomeno, si commuove. L'articolo L’assolo alla ...