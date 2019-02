Napoli | Hamsik ritornerà dalla Cina in veste di dirigente

Il Napoli vince e saluta il cinese Hamsik : Serviva una risposta, dopo l'eliminazione dalla coppa Italia ma soprattutto la pessima prestazione di San Siro contro il Milan. Ne sono arrivate tre. Tre squilli per ribadire che il Napoli non molla, nonostante i prematuri addii alla Champions e alla coppa Italia e nonostante gli 11 punti di distacco dalla Juventus in campionato. Ha trovato le risposte che cercava, la squadra di Ancelotti, ritornando bella e a tratti spettacolare, anche grazie ...

Addio Napoli - il congedo di Hamsik e quel segreto tenuto fino alla fine : Esce dal campo a passi lenti. Lui e i tifosi, nessun altro. La folla manda i baci, lui risponde con altri baci. Non parla, ma parlano i gesti. Si batte sul petto, indica il pubblico: il mio cuore...

Non c’era Napoli all’ultima di Hamsik - Napoli non esiste : Una tiepida dissolvenza Nella notte di quello che potrebbe essere il finale commiato di Marek Hamsik, lo slovacco cala definitivamente il sipario sull’illusione innocente e colpevole, sulla rappresentazione pervicace morbosa e leggera che la città da secoli ha di sé: Napoli, in realtà – pare infine dirci quest’uomo dell’est e da sempre nostro – non esiste. Non è mai esistita. Non esistono le bandiere. Non esiste Castelvolturno. Non esiste ...

Napoli - Hamsik lascia il San Paolo per l'ultima volta : "In bocca al lupo" : Dopo 12 anni, 519 presenze e 121 gol, Marek Hamsik sta per lasciare il Napoli e volare in Cina. La trattativa con il Dalian sta arrivando alla conclusione, le parti hanno quasi definito tutto: ...

Hamsik Napoli - sarà addio : la sua carriera in maglia azzurra : Di giocatori così forti, continui e fedeli se ne trovano forse uno ogni 100. 100, come i gol che Marek Hamsik ha segnato in Serie A con la maglia del Napoli. Un amore a tripla cifra verso gli azzurri, ...

Napoli-Sampdoria 3-0 : Milik letale - Allan inesauribile - Hamsik impreciso : Napoli-Sampdoria finisce 3-0 e per gli azzurri è una bella boccata di ossigeno dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Le statistiche evidenziano le super prestazioni di Milik e Allan, mentre è rimandato Hamsik. Più in generale i numeri raccontano di una partita dominata dagli uomini di Ancelotti che in 93 minuti arrivano 18 volte al tiro verso la porta contro le 8 dei blucerchiati. I partenopei giocano un gran calcio con il 90% di precisione ...

Napolimania : Hamsik ceduto per finanziare uno store di lusso. Scelta scellerata della società : ... per quello che significa Marek Hamsik per la storia del club, per quello che significa come simbolo, per quello che significa, soprattutto, nell'economia attuale del gioco del Napoli. È ...

Hamsik Cina - è fatta : le cifre dell’affare con il Napoli : Un avventura lunga 12 anni sta giungendo al termine. Una delle poche bandiere presenti nel calcio italiano sembra essere ormai pronta ad abdicare. Marek Hamsik pare essere pronto a salutare il suo amato Napoli per cedere alle lusinghe e soprattutto ai milioni provenienti dalla ricca Cina. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ne è […] L'articolo Hamsik Cina, è fatta: le cifre dell’affare con il Napoli proviene da Serie A News ...

Hamsik in Cina - 15 milioni al Napoli e 9 al giocatore - accordo triennale : Una vittoria al San Paolo per salutare Napoli e il Napoli. Le parti hanno quasi definito tutto. Si tratta di un’operazione intorno ai 15 milioni; al giocatore invece 9 milioni più bonus per 3 anni. Anche Ancelotti, nel post gara di Napoli-Sampdoria ai microfoni di SkySport ha confermato: “C’è una trattativa in corso, non nascondiamo niente. Da parte mia e della società, se il giocatore ha il desiderio di provare un’altra esperienza lo si lascia ...

Napoli - Ancelotti 'Hamsik può partire - va accontentato' : Napoli - Un ritorno alla normalità dopo la delusione in Coppa Italia e la conferma che Marek Hamsik è a un passo dall'addio. La notte del San Paolo, il 3-0 alla Samp lascia sensazioni strane al Napoli ...

Calciomercato Napoli - Hamsik va in Cina : fatta con il Dalian - operazione da 15 milioni : Il Napoli ha molto rispetto per Marek - dice Ancelotti su Sky Sport - se lui vuole fare un'altra esperienza vogliamo accontentarlo . C'è questa trattativa, non nascondiamo niente. Da parte mia e ...

Napoli - Hamsik va in Cina. Ancelotti conferma : 'C'è una trattativa in corso' : Il Napoli riparte in campionato, ritrova gioco e vittoria ma come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia di una possibile partenza di Marek Hamsik: destinazione Cina, sponda Dalian. A confermare ...

Il Napoli saluta Hamsik : andrà in Cina : Se ne parlava con insistenza. Ora il futuro di Hamsik non è più un segreto. Il mister Carlo Ancelotti, infatti,

Napoli - Hamsik al Dalian Yifang : Ancelotti conferma - “credo che il calciatore voglia andare in Cina - siamo pronti ad accontentarlo” : Marek Hamsik è vicinissimo a lasciare il Napoli dopo 12 anni in maglia azzurra. Nel post partita di Napoli-Sampdoria, dopo avergli concesso una standing ovation nel finale, il tecnico Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport ha confermato la trattativa tra Hamsik e i cinesi del Dalian Yifang: “la trattativa c’è – ha detto Ancelotti – e credo che se si sia aperta, c’è l’intenzione del calciatore di ...