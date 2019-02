MotoGP | Luigi Dall’Igna | “Dovizioso sarà la nostra unica punta e tutti lavoreranno per

oasport

(Di domenica 3 febbraio 2019) Dal 6 all’8 febbraio la classeè pronta per esibirsi nella tre giorni di test sul tracciato di Sepang (Malesia) per provare tutte le novità sulle nuove moto, in vista del primo GP iridato programmato il 10 marzo a Losail, in Qatar. La Ducati si presenta ai nastri di partenza con tante ambizioni. Dopo i due secondi posti consecutivi di Andrea Dovizioso, alle spalle della Honda dello spagnolo Marc Marquez, il target della scuderia di Borgo Panigale è quello di provare a riportare l’iride, dopo quanto seppe fare l’australiano Casey Stoner nel 2007.Dall’Igna, figura di riferimento tecnico del reparto corse della Rossa, ha analizzato la situazione interna alla squadra, in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, precisando che Doviziosoil riferimento principale nel team: “Abbiamo deciso di adottare una strategia completamente ...