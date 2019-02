Minaccia M5S sul processo a Matteo | “Non è ancora detta l’ultima parola” 

Lorenzo Fontana Minaccia il M5s : 'Processano Salvini? Pronto a dimettermi - il governo può crollare' : Il voto sul caso Diciotti in Senato sul possibile via libera al processo per Matteo Salvini rischia di mettere in seria difficoltà il governo, nonostante le rassicurazioni delle ultime ore dal fronte ...

Lorenzo Fontana Minaccia il M5s : "Processano Salvini? Pronto a dimettermi - il governo può crollare" : Il voto sul caso Diciotti in Senato sul possibile via libera al processo per Matteo Salvini rischia di mettere in seria difficoltà il governo, nonostante le rassicurazioni delle ultime ore dal fronte grillino. È il ministro leghista Lorenzo Fontana a riportare il dibattito nella maggioranza con i pi

Berlusconi : "M5S una Minaccia per l'Italia. Mi candido da responsabile" : A 25 anni dalla fondazione di Forza Italia Silvio Berlusconi scende ancora in campo. E lo fa partendo proprio da quelle parole pronunciate nel 1994: "L'Italia è il Paese che amo". E il Cavaliere spiega subito il perché di questa scelta: "Con queste parole, 25 annii fa, mi rivolsi agli italiani per chiedere di unirsi a me per salvare l'Italia da una grande pericolo e costruire per tutti un futuro di benessere e di libertà. Allora scesi in campo ...

Trivelle - scontro M5s-Lega. Costa : 'non firmo' e Minaccia le dimissioni. Slitta il dl Semplificazioni : A stretto giro arriva la replica di Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista all'Economia: non è lui che decide. "Bisogna distinguere il piano: c'è un piano politico e un piano tecnico. Se il ...

La Minaccia leghista al M5s : non far "sbarcare" il reddito : Mentre a Palazzo Chigi, in attesa dei big, i sottosegretari a Economia e Lavoro studiano il decreto legge con le norme attuative per il reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni da portare ...

Elena Fattori (M5S) anche lei a rischio espulsione - Minaccia il Movimento… “Non mi butterete fuori facilmente” : Elena Fattori rischia anche lei l’espulsione dal Movimento, come avvenuto per capodanno ad alcuni senatori 5 stelle. Ma lei è avverte di essere pronta a difendersi Non è stata ancora espulsa, Elena Fattori, ma sulla sua testa pende ancora la spada di Damocle dei probiviri del M5s che il 31 dicembre hanno espulso Gregorio De Falco e altri tre “dissidenti” grillini. “Il Movimento 5 stelle sta andando verso destra. E Luigi ...

Luigi Di Maio - la ribelle Elena Fattori lo Minaccia : 'Cosa succede si mi espelli dal M5s' : Se verrà espulsa, giura, farà ricorso: 'Il Movimento 5 stelle è la mia casa politica e ho ancora tante battaglie da portare avanti. Quindi se decidono di espellermi mi rivolgerò al mio avvocato e mi ...

Fiducia sulla manovra Tria Minaccia Lega-M5s : si rischia l'aumento Iva : E anche della maggioranza e del governo che - ufficialmente - ha confermato la Fiducia al ministro dell'Economia. Salvo poi metterlo in difficoltà con una manovra che sembra sempre di più un'...

La deputata M5S Sarli Minaccia le dimissioni : “Se la legittima difesa non cambia vado a casa” : "Se la legittima difesa non cambia, me ne vado a casa. Spero che si potrà discutere”, ha dichiarato al Corriere della Sera la deputata pentastellata Doriana Sarli, già finita al centro delle polemiche a causa delle contestazioni contro il decreto sicurezza voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini.Continua a leggere