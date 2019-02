La Consulta all' Antitrust | tra le professioni non vige il darwinismo mercatista

Di Maio e i 10 anni di residenza per gli stranieri già bocciati dalla Consulta : La Consulta appena 6 mesi fa ha bocciato in una sentenza il requisito dei 10 anni di residenza per ottenere aiuti economici...

Legge Salvini - la Toscana ricorre alla Consulta con 60 Comuni. Nessuno apuano : Toscana - La Toscana ha notificato ieri, 31 gennaio, il ricorso contro la Legge Salvini: "Un ricorso alla Consulta " spiegano da Firenze " contro il decreto del governo, poi convertito in Legge, che ...

Dl sicurezza - Piemonte presenta ricorso alla Consulta : "Si sperava di non dover vedere mai più, nell'Italia repubblicana nata dalla Resistenza antifascista, scene come quelle andate in onda, proprio intorno al Giorno della Memoria, al Cara di Castelnuovo ...

Eutanasia - Camera inizia a discutere la proposta di legge popolare. Mancano 8 mesi alla scadenza data dalla Consulta : Il Parlamento ha iniziato a parlare di Eutanasia. Tre mesi dopo il sollecito della Consulta che ha lasciato un anno di tempo ai partiti per sanare il vuoto normativo, la Camera dei deputati ha avviato la discussione generale sulla proposta di legge di iniziativa popolare in tema di rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell’Eutanasia. La Corte costituzionale infatti, il 24 ottobre scorso era chiamata a esprimersi sul caso dj Fabo, e invece ...

De Magistris : "Salvini deve dimettersi - violata la Costituzione" I sindaci ribelli guardano alla Consulta : Prosegue lo scontro tra i sindaci ribelli e Matteo Salvini sul decreto Sicurezza. Il primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris accusa Salvini di violare la Costituzione e lo invita a dimettersi: "il linguaggio di Salvini è indegno di un ministro dell'Interno. Sta violando apertamente la Costituzione, sulla quale ha giurato, il traditore è lui e dovrebbe dimettersi. Le sue sono politiche disumane. Senza la residenza non puoi accedere ai ...

Consulta Regionale dei nove Ordini degli Architetti della Sicilia : ´I Bandi tipo approvati dalla Regione Siciliana sono uno strumento ... : "Abbiamo condiviso, sin dalle prime battute, il Decreto n°30 Gab dello scorso 5 dicembre, a firma dell'Assessore alle Infrastrutture Falcone, attraverso il quale la Regione Siciliana ha dotato le ...

Buonuscita statali - parola alla Consulta : mina da 15 miliardi : La Buonuscita dei dipendenti pubblici rischia di diventare una mina sui conti pubblici. La norma che posticipa fino a 24 mesi il pagamento della liquidazione agli statali, è da tempo sotto esame della ...

Manovra - bocciato il ricorso del Pd alla Consulta. : La Consulta ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dal Pd sulle procedure di approvazione della Manovra. Dopo avere cantato “Balla ciao” fuori dal Parlamento, i democratici hanno presentato ricorso alla Consulta per la violazione dell’articolo 72 della Costituzione , il quale prevede “l’esame di una Commissione e poi della Camera stessa, e l’approvazione articolo per articolo per ogni disegno di legge”. Articolo che non sarebbe stato ...

Dl Sicurezza - anche la Basilicata ricorrerà alla Consulta : Dopo Piemonte, Lazio, Toscana, Calabria, Puglia, Umbria ed Emilia Romagna, anche la Basilicata ha deciso di ricorrere alla Corte costituzionale contro il decreto Sicurezza, voluto da Matteo Salvini. ...

Dl Sicurezza - anche la Basilicata delibera il ricorso alla Consulta. Sardegna e Marche verso l’opposizione al decreto : Non solo Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Piemonte. Adesso anche la Basilicata ha deciso di opporsi al decreto Sicurezza: la giunta regionale ha approvato una delibera che contiene la decisione di ricorrere alla Consulta. Si allarga quindi il fronte delle Regioni contrarie al dl strutturato dal governo Conte e fortemente voluto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Dopo la protesta dei sindaci, capeggiati da Leoluca Orlando, primo ...

Dl sicurezza : le regioni governate dal centrosinistra annunciano il ricorso alla Consulta : Dopo i sindaci anche Umbria, Emilia Romagna e Toscana denunciano l'incostituzionalità. E potrebbero farlo pure Piemonte, Basilicata, Calabria e Lazio -

Decreto Sicurezza all'esame della Consulta - la rivolta delle Regioni a guida centrosinistra | Zingaretti : non chiudiamo gli Sprar : Il Lazio è la sesta regione gestita dal Pd che "boicotta" il Decreto Sicurezza, insieme a Umbria, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Calabria, tutte Regioni guidate da governatori del Partito Democratico