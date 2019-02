Tav - Salvini risponde a Di Battista : "Gli mando pane e Nutella" : ' Di Battista ha detto che non devo rompergli i coglioni? mando pane e Nutella anche a Di Battista. O un Bacio Perugina, ma potei essere frainteso. È un bel ragazzo... '. Lo ha affermato Matteo ...

TAV - Di Battista brutale su Salvini : “Non rompa i cogl**ni” - il leghista risponde ironicamente : Il Battibecco continua tra Movimento 5 Stelle e Lega per la questione TAV, Di Battista contro Salvini Il ministro dell’Interno ha così risposto alle dure critiche dell’ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. “Se la Lega intende andare avanti, continuando a scavare un buco inutile che costa 20 mld e che non serve ai cittadini, tornasse da Berlusconi e smettesse di rompere i coglioni”, aveva dichiarato ...

Di Battista e la trappola del cambiamento : Io vorrei cambiare. Vorrei essere anzitutto più generoso. Anche più bravo. Vorrei essere più giovane, anche più furbo. Vorrei essere più alto, anche più colto. Vorrei vivere in un Paese migliore. Vorrei cambiare, ecco. Bisogna stare sempre in guardia con le parole. Conoscerle anzitutto, e diffidare il giusto, tenerle a distanza di sicurezza, perché una parola detta male, spiegata male, intesa male, alla fine può ridurci in trappola, può ...

Di Battista : “Tagliare gli stipendi dei parlamentari. E quelli di Fazio e Vespa. Risparmi per 69 milioni all’anno” : Un taglio orizzontale da 3500 euro al mese per i parlamentari e per i consiglieri regionali che – secondo i suoi calcoli – farebbe Risparmiare 69 milioni l’anno. Ma anche uno per gli stipendi in Rai di Fabio Fazio e Bruno Vespa. E poi una sforbiciata anche al numero di senatori e deputati: 300 seggi in meno a Palazzo Madama e a Montecitorio. Una riforma che, però, dovrà ovviamente passare da una legge costituzionale. È una ...

