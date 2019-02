AUTOSTRADA DEL BRENNERO RIAPERTA AD UNA SOLA CORSIA Codacons ' Tutta colpa dei camionisti

Caos neve sull'AUTOSTRADA DEL Brennero - riaperto un tratto dell'A22 - : Percorribile la corsia nord di sorpasso, sulla carreggiata principale sono ancora fermi i tir. E sulla corsia sud alla barriera di Vipiteno i mezzi pesanti sono ancora in coda

Caos neve sull’AUTOSTRADA DEL Brennero - riaperto un tratto dell’A22 : Caos neve sull’autostrada del Brennero, riaperto un tratto dell’A22 Percorribile la corsia nord di sorpasso, sulla carreggiata principale sono ancora fermi i tir. E sulla corsia sud alla barriera di Vipiteno i mezzi pesanti sono ancora in coda Parole chiave: ...

AUTOSTRADA A22 del Brennero bloccata per neve. Riaperta verso Nord : code : La neve copiosa manda in tilt la viabilità in Alto Adige : bloccata da ieri sera l' Autostrada del Brennero . A causa dei mezzi pesanti rimasti fermi per la nevicata il tratto tra Chiusa e Vipiteno, ...

Neve - riaperta nella notte l’A22 – AUTOSTRADA DEL Brennero : La corsia nord dell’Autostrada del Brennero e’ stata riaperta pochi minuti fa. Lo apprende l’AGI direttamente del centro operativo dell’A22 di Trento. La marcia delle autovetture e’ comunque rallentata perche’ e’ percorribile solo la corsia di sorpasso. La corsia di marcia normale e’ occupata dai mezzi pesanti. La carreggiata in direzione nord era rimasta bloccata nella serata di venerdi’ e ...

Meteo - AUTOSTRADA DEL Brennero A22 chiusa per neve. Tutte le news : Meteo, autostrada del Brennero A22 chiusa per neve. Tutte le news Giornata di disagi per i viaggiatori, con code fino a 12 chilometri risolte solo in serata. L’autostrada rimane chiusa in direzione Nord tra chiusa e Vipiteno. L’accusa della società che gestisce il tratto: “Colpa del mancato rispetto delle regole ...

Alpi sommerse dalla neve - 40km di coda sull’AUTOSTRADA DEL Brennero : odissea per migliaia di persone - ma il blocco li ha salvati da una maxi valanga [FOTO] : 1/19 Brennero ...

AUTOSTRADA DEL Brennero chiusa - lunghe code. «Colpa di chi è senza gomme da neve» Le previsioni : Italia colpita dal maltempo. Monitorati i fiumi toscani per il rischio di esondazioni. Scuole chiuse a Carrara. Famiglie bloccate anche a Castellammare di Stabia (Napoli) per l’esondazione del fiume Sarno. Ferrovie in allerta, treni in ritardo a Torino

Meteo - AUTOSTRADA DEL Brennero A22 chiusa per neve. Tutte le news : Meteo, autostrada del Brennero A22 chiusa per neve. Tutte le news Mezzi pesanti sono rimasti bloccati per il maltempo, con il servizio strade che ha avuto difficoltà a raggiungerli. Una valanga è caduta all'altezza del km 5. Automobilisti fermi nel tratto in direzione nord tra chiusa e Vipiteno. Bloccata anche la ...

Meteo - AUTOSTRADA DEL Brennero A22 chiusa per neve. Tutte le news - : Mezzi pesanti sono rimasti bloccati per il maltempo, con il servizio strade che ha avuto difficoltà a raggiungerli. Una valanga è caduta all'altezza del km 5. Automobilisti fermi nel tratto in ...

Maltempo - valanga di neve su AUTOSTRADA DEL Brennero : nessun ferito. Chiuso un tratto della A22 : 12 chilometri di coda : Disagi per il Maltempo in tutto il Nord Italia. In Alto Adige la situazione più critica: a causa della neve, l’autostrada del Brennero è chiusa in direzione Nord tra Chiusa e Vipiteno e si registrano diversi chilometri di coda. A quanto si apprende, molti automobilisti sono bloccati da ore nelle vetture. Interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Bolzano, per strade chiuse e alberi caduti o pericolanti, ma le criticità ...

Maltempo - bloccata l'AUTOSTRADA DEL Brennero in Alto Adige : coda di 12 km : L'ondata di neve che si è abbattuta in queste ore sul nord Italia - e che proseguirà almeno per tutta la giornata di domenica 3 febbraio - sta provocando non pochi disagi. In Alto Adige è stata chiusa una porzione dell'Autostrada del Brennero in direzione nord tra Vapiteno e Chiusa a causa di alcuni mezzi pesanti rimasti bloccati.Questo ha provocato in pochissimo tempo una lunghissima coda di 12 chilometri. Centinaia di mezzi sono rimasti ...

L'AUTOSTRADA DEL Brennero chiusa per neve. Allerta fiumi in Toscana : Roma, 2 feb., askanews, - Continua l'ondata di maltempo con neve al Nord e l'Allerta fiumi in Toscana. E' chiuso dalle 2 di stanotte circa lo svincolo in entrata delL'Autostrada del Brennero tra ...

AUTOSTRADA DEL Brennero chiusa per neve : 12 km di coda sulla A22 - : Alcuni mezzi pesanti sono stati bloccati dal maltempo e il servizio strade ha difficoltà a raggiungerli, mentre gli automobilisti sono fermi sul tratto in direzione nord tra chiusa e Vipiteno. ...

L'AUTOSTRADA DEL Brennero chiusa per neve : dodici chilometri di code. Difficoltà nei soccorsi : Alto Adige nella bufera. Di neve: L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio ...