: Alessandria, trovati due cadaveri in casa: sono madre e figlio #Alessandria - MediasetTgcom24 : Alessandria, trovati due cadaveri in casa: sono madre e figlio #Alessandria - TelevideoRai101 : Trovati cadaveri in casa:madre e figlio - Giulialaura9 : RT @MediasetTgcom24: Alessandria, trovati due cadaveri in casa: sono madre e figlio #Alessandria -

Tragedia familiare a Castelletto Monferrato, nell' Alessandrino. Trovate indue persone decedute,di 71 e 45 anni. Il cadavere della donna era su un divano e non presenterebbe segni di violenza. Ilè stato invece trovato impiccato a una scala. A dare l'allarme un parente che non riusciva a mettersi in contatto con i due. L'uomo potrebbe essersi ucciso per il dolore della perdita della, che risalirebbe a un paio di giorni fa.(Di domenica 3 febbraio 2019)